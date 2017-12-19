В ОСК разрабатывают беспилотные суда для Минобороны



Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) разрабатывают беспилотные суда, в том числе в интересах Минобороны РФ, появление которых ожидается с 2018 года, заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Есть оно (беспилотные суда) уже на воде и проходит испытания. Образцы есть, есть много интересных решений. Они начнут появляться со следующего года", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "ЭХО Москвы", отвечая на советующий вопрос

По его словам, такие разработки ведутся, в том числе в интересах Миноброны РФ.