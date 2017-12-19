В ОСК разрабатывают беспилотные суда для Минобороны
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Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) разрабатывают беспилотные суда, в том числе в интересах Минобороны РФ, появление которых ожидается с 2018 года, заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Есть оно (беспилотные суда) уже на воде и проходит испытания. Образцы есть, есть много интересных решений. Они начнут появляться со следующего года", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "ЭХО Москвы", отвечая на советующий вопрос
По его словам, такие разработки ведутся, в том числе в интересах Миноброны РФ.
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19.12.2017
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