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В ОСК разрабатывают беспилотные суда для Минобороны

20.12.2017 РИА Новости 273 0
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Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото
Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) разрабатывают беспилотные суда, в том числе в интересах Минобороны РФ, появление которых ожидается с 2018 года, заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Есть оно (беспилотные суда) уже на воде и проходит испытания. Образцы есть, есть много интересных решений. Они начнут появляться со следующего года", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "ЭХО Москвы", отвечая на советующий вопрос

По его словам, такие разработки ведутся, в том числе в интересах Миноброны РФ.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК

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