Телохранителя ядерной ракеты показали на видео



Машина дистанционного разминирования "Листва".

Источник: Кадр YouTube Машина дистанционного разминирования "Листва".Источник: Кадр YouTube

В 2014 году подразделения РВСН получили на вооружение уникальную машину дистанционного разминирования "Листва". Она предназначена для охраны передвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс". Впервые новейшую бронемашину снять на видео удалось ТК "Звезда".

На марше "Листва" занимает первое место в колонне ракетных комплексов и методом СВЧ-излучения выжигает все мины, которые могут появиться на пути. Поэтому ее называют телохранителем № 1 ядерной ракеты.

Большая часть информации о "Листве" пока остается засекреченной, но некоторые отрывочные данные уже попали в открытый доступ. Основой для машины дистанционного разминирования стал трехосный бронеавтомобиль "Изделие 69501". На крыше и в передней части монтируются агрегаты и антенны, используемые для поиска и обезвреживания мин. Параболическая антенна позволяет находить мины на расстоянии до 100 метров в секторе шириной 30 градусов.

В передней части машины имеется подвижная рама, установленная на телескопических штангах и оснащенная излучателями для обезвреживания найденных мин. Обнаружив мину, "Листва" останавливается и экипаж из пяти человек, используя имеющиеся сведения, принимает решение о способе обезвреживания боеприпаса. Если мина оснащена какими-либо электронными элементами, то мощное излучение буквально сжигает их, что приводит боеприпас в негодность.

Кроме того, "Листва" способна подавать радиосигналы, имитирующие сигналы телефонов и другой гражданской электроники благодаря чему происходит подрыв уничтожение радиоуправляемых фугасов на расстоянии до 70 метров.

Николай Грищенко