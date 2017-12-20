Рубка на рубку



АПЛ Акула пр.941 ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь".

Источник: defence.ru АПЛ Акула пр.941 ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь".Источник: defence.ru

У "Акулы" вырос зуб на "Лос-Анджелес"

По степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению наша "Акула" уступает "Лос-Анджелесу" около 12 процентов. Однако в дуэльной ситуации подлодки примерно равноценны. Наша превосходит американскую в благоприятных гидрологических условиях и несколько уступает в сложных.

После установления степени соответствия условиям боевого применения и стоящим задачам в современных войнах и вооруженных конфликтах основных классов надводных кораблей океанской и дальней морской зоны (авианосцев, крейсеров, эсминцев и фрегатов), естественно, возникает интерес оценить по этим показателям подводные лодки.

“Для успешной атаки торпедами "Лос-Анджелесу" надо приблизиться к цели существенно ближе, чем нашей подводной лодке”

Методика должна быть подобна той, что применялась ранее. Прежде всего необходимо корректно выбрать сопоставляемые образцы. Для нас интересно взять для сравнения иностранный. При выборе аналога нужно соблюсти определенные требования. Прежде всего он должен относиться к тому же классу, что и российский образец, и представлять примерно то же поколение боевой техники. Хотя второе и необязательно, поскольку часто новые системы вооружения, выигрывая у предшественников в одном, проигрывают в других характеристиках. В результате в конкретной обстановке при решении специфических задач передовой образец может оказаться менее эффективным.

Для сравнения подводных лодок важно корректно выбрать условия. То есть представить, в каком военном конфликте участвуют образцы, против какого противника и т. п. Часто рассматриваются действия по схеме один на один. Однако есть виды боевой техники, не предполагающие прямого противоборства. Яркий пример – противолодочные самолеты. Они не имеют вооружения для уничтожения друг друга. Если эффективность сравниваемых образцов несимметрична по условиям боевого применения, то есть превосходство то на одной стороне, то на противоположной, необходимо рассматривать различные сценарии с учетом вероятности их реализации. Подобно вариантам обстановки прогнозируются и расклады на решение различных боевых задач.

Только после этого имеет смысл переходить к анализу тактико-технических характеристик. Акцентируем внимание на тех данных, которые значимы применительно к выбранным боевым задачам и условиям. На этой основе можно дать оценки ожидаемой эффективности, в том числе в схеме один на один. Расчет делается для каждого сопоставляемого образца по всем рассматриваемым боевым задачам и при возможных вариантах применения. Далее вычисляется интегральный показатель эффективности. Это уже более или менее объективная характеристика сопоставляемых тактических единиц. Она отвечает на вопрос: какой из образцов окажется эффективнее в реальной боевой обстановке?

Как и при сопоставлении надводных кораблей ("Морской бой с тенью: "Москва" против "Тикондероги"), начать необходимо с выбора вида войн и вооруженных конфликтов, в которых сравниваются подводные лодки.

В противоборстве со слабым противником их основными задачами могут быть уничтожение групп надводных кораблей и себе подобных, нанесение ударов по наземным целям. В крупномасштабной войне в дополнение к перечисленным – уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп, нанесение ракетно-ядерных ударов. Задача уничтожения легких сил вражеского флота – катеров различных классов, как правило, не ставится в силу специфичного вооружения подводных лодок, а также несовпадения районов боевых действий. Поэтому и в локальных войнах, и в крупномасштабных объектами ударов подлодок при решении задачи уничтожения корабельных групп станут крейсеры, эсминцы, фрегаты и, возможно, корветы.

Подлодка класса "Лос-Анджелес". Источник: Военное обозрение

Еще одной специфической особенностью сопоставления подлодок в отличие от надводных кораблей будет исключение из рассмотрения задачи отражения средств воздушного нападения. В состав системы вооружения современных субмарин обычно включаются ПЗРК. Однако как средство ПВО в реальном бою они малоприменимы. Основной воздушный противник – противолодочные самолеты и вертолеты корабельного и берегового базирования. Они оснащены разнообразным вооружением: торпедами, глубинными бомбами и ПКР различных типов, имеют эффективные средства поиска: системы радиогидроакустических буев, опускаемые ГАС и магнитометры, а также РЛС. ПЗРК может быть применен субмариной только из надводного положения. При этом противолодочные (базовые патрульные) самолеты и вертолеты имеют неоспоримые преимущества в возможности как обнаружения, так и поражения с применением ПКР. Поэтому бой субмарины с воздушным противником сводится к уклонению от его атак. А эффективность этих действий определяется в большей мере возможностями охотника, нежели его потенциальной жертвы.

Стоит остановиться на задаче борьбы с подлодками противника. Если речь идет о многоцелевых, показателем эффективности будет вероятность уничтожения в определенном районе. Если же речь о сопоставлении таких классов, для которых главной является другая задача, например нанесение ракетно-ядерного удара по объектам на вражеской территории или уничтожение ракетами большой дальности крупных корабельных соединений, то борьба с себе подобными оценивается по иному показателю – вероятности уцелеть. При этом будут рассматриваться два возможных района: для АПЛ и неатомных субмарин, для последних – вдвое меньше по площади, что соответствует, судя по открытым данным, взглядам на боевое применение подлодок в ведущих странах. Но для получения сравнимых результатов размеры районов поиска для всех типов в пределах одного класса принимаются одинаковыми.

Определимся и с наземными объектами поражения. Для стрельбы КР подлодке могут назначаться любые цели. Однако для обеспечения сравнимости возьмем единый тип объекта. Подводная лодка – это тактическая единица, поэтому будет справедливо принять, что и целью должен быть объект, имеющий оперативно-тактическое значение. Это, например, аэродром, требующий для поражения большого наряда ракет или множество точечных. Примером последнего служит соединение ПВО, включающее 12–15 объектов типа командный пункт, узел связи, радиолокационный пост и зенитная ракетная установка, с уничтожением которых соединение утрачивает боеспособность.

Начнем сопоставление с наиболее распространенных современных АПЛ. Это, естественно, наша "Акула" (проект 971) и как ее конкурент – американский "Лос-Анджелес".

Оружие к осмотру

Судя по открытым данным, в составе российского ВМФ четыре боеспособных корабля проекта 971. Шесть модернизируются, что позволит приблизить их по боевым возможностям к четвертому поколению. Надводное водоизмещение – около девяти тысяч тонн, а подводное превышает 12 тысяч. Это сопоставимо с некоторыми типами подлодок с баллистическими ракетами. "Акулы" имеют большую рабочую и предельную глубину погружения: соответственно 480 и 600 метров. Максимальная скорость в надводном положении достигает 10 узлов (ограничивается "зарыванием" в воду), а в подводном – 33. Проект 971 располагает восемью торпедными аппаратами – по четыре 650-мм и 533-мм. Боекомплект – 40 единиц: 12 калибра 650 миллиметров и 28 калибра 533. Сегодня это единственная в мире подводная лодка третьего поколения, располагающая противолодочными ракетами: РПК-6 "Водопад" и РПК-7 "Ветер". И те, и другие выстреливаются из стандартных ТА. ПЛУР 83Р ПЛРК РПК-6 – из ТА калибра 533 миллиметра, а 86Р ПЛУР "Ветер" – из 650-мм. Дальность стрельбы 533-мм ПЛУР составляет около 50 километров, а 650-мм – до 100. Скорость полета всех ПЛУР на воздушном участке траектории сверхзвуковая, что обеспечивает доставку боевой части в район цели в течение полутора-двух минут на предельную дальность. Боевая часть этих ПЛУР – малогабаритные торпеды. За время движения каждая в течение пяти-шести минут обследует площадь до 25–30 квадратных километров с расчетной вероятностью обнаружения подводной лодки 0,7–0,9 в зависимости от точности местоопределения цели. Допускается залповая стрельба до четырех ракет одновременно.

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Из торпедного вооружения "Акула" может применять все основные типы торпед, имеющиеся в нашем ВМФ: 533-мм УСЭТ-80, СЭТ-65, ТЭСТ-71, УГСТ и другие (в том числе противокорабельные 53-65) и 650-мм 65-76. Наиболее современные торпеды калибра 533 миллиметра имеют дальность хода 40–50 километров при маршевой скорости около 35 узлов с возможностью увеличения до 50 с захватом подводной цели ГСН. У более старых (СЭТ-65) дальность хода – 16 километров при скорости 40 узлов. Вес боевой части – 250–300 килограммов. По открытым данным, торпеды калибра 650 миллиметров имеют дальность хода до 50 километров при скорости 50 узлов и до 100 километров при скорости 35 узлов. Их боевая часть включает более 500 килограммов взрывчатки.

Подводная лодка может применять ракетное оружие – хорошо известные по Сирии ракеты "Калибр-ПЛ". Вариант боекомплекта подводной лодки определяется стоящими перед ней задачами. Предположим, что многоцелевой таков: 8 КР "Калибр-ПЛ", 4–6 ПЛУР "Ветер" 86Р, 4–6 ПЛУР "Водопад" 83Р, 4 самоходных имитатора подводной лодки, 6–8 противокорабельных торпед 65-76 и 10–12 калибра 533 миллиметра.

Гидроакустическое вооружение включает основной ГАК МГК-540 ("Скат-3"), в том числе станцию с протяженной гидроакустической антенной, работающей в инфразвуковом диапазоне, и БИУС "Омнибус". По мнению специалистов, в том числе иностранных, по уровню физических полей проект 971 сопоставим с такими, как американская подводная лодка четвертого поколения "Сивулф".

В составе американских ВМС к началу 2017 года насчитывалось 35 подводных лодок типа "Лос-Анджелес". Они имеют наиболее совершенную гидроакустику по сравнению с иностранными аналогами своего поколения (включая станцию с протяженной гидроакустической антенной для обнаружения подводных лодок в инфразвуковом спектре шумов), средства ГАП и торпедное вооружение – двухцелевые Mk-48 последних модификаций. Водоизмещение существенно меньше: около шести тысяч тонн и немногим более семи тысяч соответственно. Глубина погружения: рабочая – 250–280, предельная – до 450 метров. Торпедных аппаратов – четыре в средней части корпуса, все калибра 533 миллиметра. В дополнение к ним у лодок есть 12 вертикальных ПУ для пуска КР "Томагавк" или ПКР "Гарпун". Возможен пуск ПКР "Гарпун" из ТА. Боекомплект торпедного/ракетного оружия для стрельбы из ТА – 26 единиц. Таким образом, всего 38 единиц оружия – почти как у нашей. Типовой вариант, по открытым данным, включает 12 КР "Томагавк", 6–8 ПКР "Гарпун" и 16 торпед Mk-48. Остальные – самоходные имитаторы.

Версия ПКР "Гарпун" для стрельбы с подводных лодок имеет дальность 70 километров при прочих равных другим модификациям тактико-технических данных. Торпеда Mk-48 двухцелевая, телеуправляемая. Дальность хода – до 50 километров при маршевой скорости 35 узлов с ускорением до 55 с момента захвата цели ГСН. Телеуправление – до 18 километров. Считается, что эффективная дальность стрельбы – 12–15 километров.

Основное гидроакустическое вооружение представлено ГАК AN/BQQ-5 различных модификаций, наиболее совершенные из которых C, D и Е. Естественно, все эти комплексы имеют инфразвуковой тракт обнаружения с соответствующей буксируемой антенной.

Скоростные характеристики "американки" примерно соответствуют нашей подлодке. У обеих максимально малошумную скорость хода можно принять равной 8–10 узлам.

При примерно сопоставимых уровнях физических полей (наша несколько лучше в этом отношении) обе имеют равноценные ГАК. Проект 971 сильнее в противолодочном вооружении за счет ПЛУР, "американка" – в ракетном, превосходя в количестве КР большой дальности и ПКР, которых наша не имеет вообще. Правда, последнее отчасти компенсируется наличием у нашей подлодки "толстых" торпед 65-76. У них почти равная "Гарпуну" эффективная дальность (правда, экономической скоростью 35 узлов).

Стрельба по задачнику

В локальной войне против слабого в военно-морском отношении противника распределение коэффициентов значимости задач для нашего проекта 971 можно оценить так: уничтожение групп надводных кораблей – 0,3, подводных лодок – 0,1, нанесение ударов по наземным объектам – 0,6. У "американки" иначе: уничтожение групп надводных кораблей – 0,2, подводных лодок – 0,1, нанесение ударов по наземным объектам – 0,7.

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В крупномасштабной войне распределение значимости задач для "Акулы" может выглядеть так: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,2, групп надводных кораблей – 0,1, подводных лодок – 0,5, нанесение ударов по наземным объектам – 0,2. Функционал "Лос-Анджелеса" задается несколько иным предназначением субмарины в составе американского флота в крупномасштабной войне: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,05, групп надводных кораблей – 0,1, подводных лодок – 0,55, нанесение ударов по наземным объектам – 0,3. Значение задачи нанесения ракетно-ядерных ударов по наземным объектам у обеих подлодок следует признать нулевым, поскольку и проект 971, и ЛА вряд ли станут носителями ядерных КР большой дальности.

Ограниченный объем статьи не позволяет детально показать обоснование расчетных значений. Поэтому остановимся только на важнейших аспектах, определяющих результаты оценок.

В локальных войнах против слабого в военно-морском отношении противника его группа из трех-четырех фрегатов и эсминцев мало что может противопоставить атаке современной многоцелевой АПЛ. Единственное, обнаружив направление, с которого последовала атака, они попытаются на максимальной скорости выйти из опасного района. Поскольку даже АПЛ следуют на скорости максимально малошумного хода, такой маневр весьма эффективен. Однако первую атаку корабли предотвратить не смогут. "Американка" даст один-два залпа по двум ПКР "Гарпун" с дистанции до 50–60 километров или выпустит две торпеды Mk-48. В итоге будут уничтожены один-два корабля из группы, что соответствует эффективности 0,3–0,5. Российская "Акула" может рассчитывать только на торпеды. Залп двумя-тремя из ТА обоих калибров даст примерно тот же эффект – уничтожение одного-двух кораблей из группы.

В бою с надводным соединением в крупномасштабной войне обеим подлодкам придется иметь дело с мощным противолодочным вооружением, в частности эффективными средствами обнаружения, а также с развитой системой ПВО. В этих условиях "американка" своим двухракетным залпом "Гарпунов" (четырьмя не стрельнешь – надо иметь еще две торпеды в ТА для самообороны) мало что сможет сделать. Придется сближаться для атаки торпедным оружием на дистанцию эффективной стрельбы (12–15 км). А это уже соответствует дальности обнаружения лодки корабельными ГАК. Во всяком случае российские МГ-335 обладают примерно такой энергетической дальностью. С обнаружением подлодки корабельная группа предпримет маневр уклонения с последующей атакой противника вертолетами и ПЛУР. Поэтому вероятность успешного решения "американкой" задачи уничтожения групп надводных кораблей мала – 0,15–0,2. "Акула" же имеет возможность применить специальные противокорабельные торпеды 65-76 с расстояния 30–40 километров, что должно соответствовать эффективной дальности стрельбы этим оружием (скорость 50 узлов). Залп из двух таких торпед позволит с большой вероятностью уничтожить один корабль из ордера, а то и два (шансов удержаться на плаву у эсминца и даже крейсера, не говоря уже о фрегате, после попадания торпеды с боевой частью, имеющей более полутоны взрывчатки, почти никаких). Эффективность проекта 971 – 0,3–0,35.

В бою с авианосной группой обеим подводным лодкам придется преодолевать всю систему ПЛО, создаваемой вокруг такого соединения. У американской АУГ дальняя зона начинается с 200–300 миль, достигая достаточно высокой плотности противолодочных сил в 60–80 милях от центра ордера. Ближняя зона ПЛО АУГ может иметь глубину до 20 миль. В этих условиях шансов выйти в торпедную атаку по полностью боеспособной АУГ США у "Акулы" немного – 0,1–0,15. Еще меньше вероятность попасть торпедой в авианосец: она может быть обнаружена заблаговременно и корабль ядра уклонится от удара. Наше авианесущее корабельное соединение во главе с ТАКР "Адмирал Кузнецов" имеет существенно меньшие показатели глубины ПЛО – силы у нас не те. Однако и "Лос-Анджелесу" для успешной атаки торпедами ("Гарпуны" и здесь ничего не дадут – корабли охранения имеют мощные средства ПВО да и сам авианосец проекта 1143.5 способен успешно отражать такие удары) надо приблизиться к цели существенно ближе, чем нашей подводной лодке. Фактически войти в зону, полноценно контролируемую кораблями охранения. Поэтому шансов занять позицию для успешной атаки у "американки" еще меньше, чем у нашей. Зато выдать целеуказание по обнаруженному авианосцу лодка может. Собственно, в составе ударных группировок это будет их главная задача при разгроме авианосных сил. В этой связи эффективность следует оценивать по вероятности выдачи целеуказания ракетному оружию других. Оценки для "Акулы" дают значение 0,3–0,5 в зависимости от района боевых действий и состава АУГ США, для "американки" – 0,5–0,6.

В локальной войне против слабого противника обе подлодки, решая противолодочные задачи, будут действовать против ДЭПЛ относительно старых типов, которые часть времени патрулирования находятся в районах подзарядки аккумуляторных батарей, будучи чрезвычайно уязвимы для АПЛ. При сопоставимых возможностях ГАК шансы уничтожить подлодку противника примерно одинаковы – 0,7–0,8.

В крупномасштабной войне противником "Акулы" будут в основном американские "Лос-Анджелесы" (возможность столкновения оценивается исходя из их доли в боевом составе ВМС США в 0,55), "Вирджиния" (0,4), а также английские и французские (0,05). Соответственно усредненная вероятность уничтожения подлодки противника нашим проектом 971 в типовом районе поиска за трое суток – 0,44–0,52. "Американка" будет действовать против наших проекта 971 (возможность встречи – 0,2), проекта 671РТМ (0,1), проекта 955 (0,15), проекта 667БДРМ (0,1), проекта 949А (0,2) и китайских АПЛ (0,25). Усредненная вероятность решения задачи лежит в пределах 0,55–0,62.

Остается оценить возможности подводных лодок по поражению наземных объектов. "Лос-Анджелес" может нанести удар 12 КР "Томагавк", российская "Акула" – восемью КР "Калибр-ПЛ". Результативность такого удара "американки" оценивается в 0,4–0,6 (доля уничтоженных точечных целей), а проекта 971 – 0,33–0,45.

Проведенный анализ позволяет вывести интегральный показатель соответствия. У "Акулы" он составляет 0,44 применительно к локальным войнам и столько же к крупномасштабным. У "американки" эти показатели слегка разнятся: 0,50 и 0,51. То есть по степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению "Акула" уступает около 12 процентов. Между тем в дуэльной ситуации наш корабль примерно равносилен оппоненту, превосходя его в благоприятных гидрологических условиях и чуть уступая в сложных. То есть лодки равноценны. Наша несколько уступает по показателям соответствия условиям боевого применения в связи с тем, что у "Лос-Анджелеса" противники во многих ситуациях слабее. Сказывается и больший боекомплект ракетного оружия "американки".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года