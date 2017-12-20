Предупредительный ракетный залп



Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов.

Источник: anna-news.info Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов.Источник: anna-news.info

Россия показала, что готова вступиться за Северную Корею

26 октября в соответствии с планами подготовки Вооруженных Сил России была проведена тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами страны. Задействовались боевые расчеты пунктов РВСН, экипажи атомных ракетных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации ВКС.

С одной стороны, тренировки Ракетных войск стратегического назначения – необходимое мероприятие. Идет повседневная подготовка, в ходе комплексных учений выявляются узкие места и далее следуют указания, на что обратить внимание. Обычное явление для любой армии.

“В мире видят, как бегут от Америки к России шейхи, короли и президенты, как меняется соотношение сил”

Но на рядовых тренировках глава государства, как правило, не присутствует. А 26 октября Верховный главнокомандующий принял участие в них. Владимир Путин лично управлял запуском МБР РТ-2ПМ "Тополь" и трех баллистических ракет с подводных лодок. И этому есть объяснение. У учений геополитический смысл и чисто практическое приложение.

Ситуация кардинально меняется – Америка теряет свои позиции на международной арене, ее перестают слушаться и мы видим: мир на грани большой войны, не исключая ее ядерного варианта. Одна история противостояния сил на Корейском полуострове чего стоит. И, с моей точки зрения, Россия сегодня находится в таком предвоенном состоянии по отношению к Штатам. Так что цель учений – предупреждение о готовности российских СЯС сдержать развязывание войны и против России, и даже против Северной Кореи.

Отрезвить тех, кто сегодня осуществляет власть в Америке. А это можно сделать только угрозой тотального уничтожения. Учения – прямой намек посредством ядерной триады.

Трамп шел в президенты с намерением вернуть стране экономическое и политическое величие. Но не случилось. Нужно понять, что он и силы, стоявшие за его выдвижением и победой на президентских выборах, проиграли и сегодня финансовый олигархат вновь взял власть в этой стране в свои руки. Сегодня Трамп как президент несамостоятелен в принятии решений. А отсюда и непредсказуем, поскольку всю его команду, что, кстати говоря, случилось впервые в истории США, за восемь месяцев после выборов сильно проредили. К власти пришли радикальные генералы в союзе с мировым финансовым капиталом.

Они видят, что сейчас мощно наступает эра Востока, как наша страна своим очень ограниченным воинским контингентом в Сирии изменила соотношение сил не только в регионе, но и в мире, как бегут от Америки к России шейхи, короли и президенты.

Уходить с завоеванных позиций США не желают, поскольку понимают: если развалится основанный на господстве доллара однополярный мир, рухнет и их могущество.

Поэтому сегодня высока вероятность развязывания конфликта. Он может начаться как локальный с КНДР. Но через какую-либо провокацию послужит поводом для удара по России.

Наверняка в Штатах отлично понимают сигнал, данный 26 октября маневрами российских СЯС. Полагаю, нам сейчас нужно спокойно работать и на всякий случай готовиться к отражению военного удара. Главное – внимательно следить за ситуацией, чтобы не поддаться на провокации.

Недавно я вернулся из Калининграда. Замечу: в регионе высока активность НАТО. Американцы, опекающие прибалтийские страны, толкают их к провокационным действиям. Все что угодно можно ждать от Украины… Не исключен новый переворот в Турции. Как знать, чем обернется давление американцев на Иран.

Так что учения Стратегических ядерных сил были проведены в нужное время. И цели своей достигли.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года