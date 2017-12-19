Сателлиты и "Фавориты"



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе.

Источник: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе.Источник: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Турция слишком слаба, чтобы выйти из НАТО

Одним из главных событий уходящего года, о котором говорили во всем мире, стало объявление о грядущих поставках Анкаре комплекса С-400. Во время недавнего визита в эту страну Владимира Путина был достигнут, как сообщала турецкая печать, значительный прогресс в решении вопроса. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что турецкая сторона внесла залог за российские комплексы С-400. Москва и Анкара подписали соглашение о сделке в июле.

Анкаре необходимы эти ЗРК, поскольку система противовоздушной обороны страны несовершенна, турецкая армия не смогла сбить более 70 ракет, выпущенных с сирийской территории.

Как заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, системы ПВО большой дальности будут переданы Анкаре не позднее 2019 года.

“Половина граждан страны против политики Эрдогана. А сейчас, когда координирующую роль в оппозиции взяли на себя США и ЕС, могут быть разные варианты развития ситуации”

Но не все так просто. Конечно, хорошо бы, чтобы контракт состоялся. Но американцы и натовцы приложат все усилия, дабы его сорвать. В прошлый раз, когда Турция попыталась уйти от диктата США в сфере ПВО и закупить китайские ракеты, американцам удалось зарубить сделку.

Надо надеяться, Анкара все же получит наши комплексы и будет уверена, что ее оружие обороны не под контролем США и стран НАТО. Хотя, что бы ни говорили турецкие лидеры о гарантиях сделки, точно то же они утверждали, когда пытались купить китайские ракеты.

В чем можно быть совершенно уверенным, так в том, что оппозиция этому будет очень серьезная. Как внутри страны, так и за рубежом.

Кажется, что Эрдоган после путча сильно проредил оппозицию, в том числе и армейскую, но это далеко не факт, не все так просто. На последних выборах правящая Партия справедливости и развития получила чуть больше 50 процентов голосов. То есть половина граждан страны против политики действующего президента Турции. А сейчас, когда координирующую роль в оппозиции взяли на себя США и ЕС, могут быть разные варианты развития ситуации. Именно поэтому Эрдоган очень хочет заполучить наши ракеты, поскольку американцы неспособны отключить их, как свои "Патриоты".

Возможен ли выход Турции из НАТО? Я думаю, что это в принципе исключено. Не стоит забывать – у Анкары очень тяжелые отношения с Афинами и греки сразу воспользуются возникшей возможностью, если Турция рискнет покинуть блок НАТО. Считаю, Эрдоган не станет этого делать, слишком опасно. Для страны такой шаг может обернуться ливийской судьбой.

Во время визита высокопоставленной делегации КСА в Москву Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о промышленном сотрудничестве в сфере ВТС. Эр-Рияд так же, как и Анкару, интересуют комплексы С-400 "Фаворит". Они необходимы КСА для отражения атак оперативно-тактических ракет. Однако к таким намерениям следует по меньшей мере отнестись сдержанно. Саудиты почти никогда не выполняют обещаний что-либо купить: огромное количество посулов Эр-Рияда самым разным странам – от Киргизии до США – не сбывалось.

Значит ли это, что контракты, которые привез в Америку Трамп, под вопросом? Все может быть, но Трамп не тот человек, который позволит себя обхитрить. Он заставит выполнять обязательства. Но сомневаюсь, что саудовцы будут делать это с радостью.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года