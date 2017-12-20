Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor

Как сообщила американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron), 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас) совершил первый полет первый опытный образец создаваемого ею военного конвертоплана V-280 Valor (так называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH).

Первый опытный образец военного конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH) в первом полете. Амарилло (Техас), 18.12.2017. Источник: Bell Helicopter

Конвертоплан V-280 разрабатывается совместно Bell Helicopter и корпорацией Lockheed Martin в качестве конкурсного предложения на тендер армии США по программе создания перспективных вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL).

Программа FVL реализуется с 2004 года и предусматривает создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030 года.

В 2013 году армия США выбрала на первого этапа создания технологического демонстратора Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin, скоростного вертолета SB-1 Defiant консорциума Sikorsky Aircrаft (сейчас также принадлежит Lockheed Martin) и Boeing, а также проекты конвертоплана компании Karem Aircraft и скоростного вертолета компании AVX. Два последних инициативных проекта в августе 2014 года отпали, и сейчас конкуренция по JMR TD ведется между двумя альянсами "грандов" американского ВПК, которые по условиям предоставленных в 2014 году контрактов должны предоставить первые свои прототипы-демонстраторы к концу 2017 года (первый полет SB-1 сейчас перенесен на 2018 год). В обоих случаях министерство обороны США финансирует не более 20 % стоимости работ компаний по первой фазе JMR TD.

По сути оба реализуемых по первой фазе JMR TD проекта представляют собой многоцелевые летательные аппараты для замены основного американского среднего многоцелевого вертолета Sikorsky UH-60 (категория JMR-Medium). В то же время Bell заявляет, что ведет разработку и ударного варианта АV-280.

Создание V-280 осуществляется так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; вряд ли будет выдержан) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов.

Прототипы V-280 будут оснащены двигателями серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями которые армия США выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км.

Сейчас армия США считает возможным начало поступления на вооружения машины категории JMR-Medium в 2035 году, хотя Bell заявляет, что якобы может довести V-280 до начала серийного производства на семь-десять лет раньше.

Первый опытный образец военного конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH) в первом полете. Амарилло (Техас), 18.12.2017. Поворотные шарниры валов на снимках и видео первого полета "замазаны". Источник: Bell Helicopter

Видео первого полета V-280: