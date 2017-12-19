В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ

Информация об этом содержится в обнародованном годовом отчете за 2016 год ОАО "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики" (СКБ ПА; Ковров, Владимирская область), специализирующегося на разработке стабилизаторов вооружения, специальных систем автоматического управления, навигационных и гироскопических систем, электроприводов и гидроприводов.

Опытный образец модернизированного танка Т-80БВМ с ПНМ "Сосна-У" во время демонстрации на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru

1.1 Период деятельности общества в отрасли - 22 года, с даты его основания в 1995 году. ОАО "СКБ ПА" - это проектная (инжиниринговая) компания, продукцией которой является конструкторская документация на системы управления, привода и их элементы для различных объектов специального и гражданского назначения.

Документация предназначена для передачи на серийные заводы-изготовители, а также для обеспечения выпуска изделий в собственном производстве.

Разработки ведутся по техническим заданиям и базовым инжинирингам головных разработчиков и головных заводов-изготовителей, которые проектируют и производят конечные объекты, крупные комплексы специального и гражданского назначения.

Таким образом, компания удовлетворяет потребности заводов-изготовителей приборов и систем в конструкторской документации на высококачественную наукоемкую продукцию для различных отраслей народного хозяйства. Кроме того, поставляя отдельные партии изделий собственного производства, компания удовлетворяет потребности головных заводов в комплектующих приборах и системах.

1.2 Спектр разрабатываемой и выпускаемой продукции довольно широк. Разработки ведутся по различным направлениям для различных отраслей промышленности. Укрупнено можно выделить следующие основные продуктовые направления:

гидромашины, гидроцилиндры и гидрораспределительная аппаратура;

электрические машины с аппаратурой управления;

силовые следящие приводы;

стабилизаторы вооружения;

дистанционно-управляемые боевые модули;

системы управления для шасси и технологического оборудования НСО;

навигационные системы;

электрогидравлические системы для спецтехники и металлургического производства;

системы развертывания свертывания для различных объектов;

стабилизаторы оптических устройств;

системы управления подвесками колесных и гусеничных машин.

За последние 3 года произошли положительные изменения и укрепление позиций ОАО "СКБ ПА" на рынке по всем основным продуктовым направлениям:

1. Гидромашины.

В области гидромашин основными разработками были разработка ГОП-500 для унифицированной платформы "Армата", создание гаммы насосов и гидромоторов для платформы "Курганец-25". Разработана КД, изготовлены опытные образцы гидромашин и гидрообъеёмных передач с ручным и электрогидравлическим управлением, проводятся испытания в составе объектов.

В настоящее время продолжаются работы по доведению ГОП-500 до мощности 500 кВт.

2. Силовые приводы.

Ведётся серийное изготовление модернизированных образцов силовых приводов для корабельной артустановки для АК-176М. Сотрудники предприятия участвуют в отладке и сдаче приводов в составе артустановок на головном предприятии и на кораблях у инозаказчика.

Ведётся разработка КД привода азимутального вращения для станции обнаружения целей комплекса "Панцирь-СА" и "Панцирь-СМ".

Разработано КД на модернизированный привод 1Л122-1Е повышенной мощности для вращения антенны, изготовлен опытный образец и проведены его автономные испытания с положительными результатами. Планируется проведение типовых испытаний в составе объекта по готовности головного предприятия.

Предприятие участвует в решении вопросов при серийном изготовлении силовых приводов для изделия АК-630М1 ("Дуэт"), а также в его пуско-наладочных работах в составе корабля. В настоящее время по ТЗ АО "Тулмашзавод" проводятся работы по модернизации АК-630М2(-03).

3. Стабилизаторы:

- разработан стабилизатор танкового вооружения (СТВ) и система управления дистанционной пулеметной установкой (СУ ДПУ) для модернизации Т-90СМ по теме "Прорыв-2" в интересах инозаказчика и СТВ и СУ ДПУ по теме "Прорыв-3" для модернизации танка Т-90АМ в интересах МО РФ. Опытные образцы СТВ и СУ ДПУ по теме "Прорыв-2" прошли приёмосдаточные и автономные испытания с положительными результатами. СТВ и СУ ДПУ изготовленные по теме "Прорыв-3" поставлены АО "УКБТМ", установлены на модернизированные танки Т-90АМ и Т-90СМ. В настоящий момент в АО "УКБТМ" завершены предварительные испытания модернизированных изделий Т-90СМ и Т-90АМ и проводится их подготовка к проведению Государственных испытаний;

- разработан ряд модификаций стабилизаторов для использования в модернизированных изделиях типа Т-72. Ведется работа с АО "61 БТРЗ" по проекту "Прорыв-2Б" по теме "Стабилизатор танкового вооружения". Проведены испытания стабилизатора в составе модернизированного танка Т-72. ОАО "КЭМЗ" начато серийное производство СТВ для модернизированного танка Т-72Б1, поставляемых АО "61 БТРЗ" инозаказчику;

- разработана КД на СТВ для модернизации Т-80БВ с ПНМ "Сосна-У" по техническим требованиям АО "ОмскТрансМаш" в интересах МО РФ. Изготовлено 2 опытных образца СТВ. Первый опытный образец СТВ установлен на модернизированный танк Т-80БВ (объект 219РВ), успешно прошедший типовые испытания, второй образец СТВ прошел с положительными результатами автономные испытания на территории ОАО "СКБ ПА" и ОАО "КЭМЗ". На 2017 г. по гособоронзаказу АО "ОмскТрансМаш" планируется провести модернизацию 10 единиц Т-80БВ.

- разработана РКД по темам "Курганец-25", "Армата", "Бумеранг" на систему наведения основного и вспомогательного вооружения перспективного боевого отделения для новых боевых машин, выпускаемых АО "НПО "УВЗ" г.Нижний Тагил, АО "Курганмашзавод" г. Курган и АО "АМЗ" г. Арзамас. Опытные образцы систем наведения по темам "Бумеранг" и "Курганец-25" прошли отладку в составе боевых отделений. ОАО "КЭМЗ" изготовлена опытно-промышленная партия;

- по договору с АО "КБП" разработана КД на стабилизатор вооружения (СтВ) по теме "Берег-СтВ" для модернизации БМД-2 в интересах МО РФ и изготовлен опытный образец для проведения предварительных испытаний объекта. В настоящее время АО "КБП" завершаются предварительные испытания модернизированной БМД-2 и изготовлен опытный образец СтВ для проведения необходимых испытаний на территории ОАО "СКБ ПА";

- разработана РКД по теме "Армата" на стабилизатор основного вооружения и систему управления дистанционно управляемой пулеметной установкой. Опытные образцы прошли отладку в составе объектов. ОАО "КЭМЗ" изготовлена опытно-промышленная партия;

- разработана система управления ДПУ по теме "Бумеранг" для ОАО "ЦНИИ "Буревестник". Изготовлены 5 опытных образцов. Проведены приёмосдаточные испытания в составе боевого модуля с положительными результатами. На ОАО "КЭМЗ" изготовлена опытно-промышленная партия;

- по техническому заданию АО "КБП" г. Тула в интересах МО РФ разработана РКД на систему наведения вооружения (СНВ) по теме "Эпоха" для унифицированного боевого модуля, устанавливаемого как на шасси БМП-2, БМД-2, так и на перспективные шасси, разработанные по теме "Курганец-25", "Бумеранг" и "Армата". В 2017 г. планируется изготовление 6-ти опытных образцов СНВ для проведения испытаний;

- разработана КД на стабилизатор вооружения (СВ) и дополнительное электрооборудование для боевого модуля МБ2. КД утверждена для серийного производства. ОАО "КЭМЗ" по договору с АО "Муромтепловоз" осуществляется серийное производство СВ для боевого модуля МБ2.

- разработана КД на систему наведения (СН) БМДУ по теме "Арбалет". По результатам изготовления и проведения испытаний КД на СН утверждена для серийного производства;

- разработана РКД на стабилизатор ТКН-4ГА-03СК для стабилизации зеркала в плоскости ВН зеркала прицела ТКН-4ГА-03, применяемого в объекте БТР-82А. В 2016 г. изготовлено 2 опытных образца стабилизатора, которые проходят испытания в составе прицелов.

4. Боевые модули

- Разработана КД на дистанционную пулемётную установку (ДПУ) по теме "Белый орел" с пулеметом НСВТ 14,7мм и проведены её испытания в составе модернизированного танка Т-72Б1. ОАО "КЭМЗ" начато серийное производство ДПУ для модернизированного танка Т-72Б1, поставляемых АО "61БТРЗ" инозаказчику;

- Разработана КД на дистанционную пулемётную установку (ДПУ) по теме "Спрут-СДМ1-ДПУ" с пулемётом ПКТМ 7,62 мм для самоходной противотанковой пушки (объект 2С25М). Опытный образец ДПУ прошел с положительными результатами автономные испытания на ОАО "СКБ ПА" и предварительные испытания в составе объекта 2С25М. В настоящее время объект 2С25М с установленной ДПУ готовится к проведению Государственных испытаний;

Разработана КД на дистанционно-управляемое необитаемое боевое отделение (БО) по теме "Модернизация БРДМ-2" с пулемётами КПВТ 14,5 мм и ПКТ 7,62 мм. Проведена доработка штатного БО БРДМ-2 с установкой стабилизатора вооружения и комплекта аппаратуры СУО (прицел с зависимой ЛВ, прицел панорамный комбинированный с независимой ЛВ, АСЦ с функцией балвычислителя). Доработанное на ОАО "КЭМЗ" БО установлено на модернизированное шасси БРДМ-2 и готовится к проведению испытаний по решению ГАБТУ МО РФ.

Разработана КД на 2 варианта исполнения унифицированной дистанционной пулемётной установки (ДПУ) с многоканальным панорамным прицелом с независимой линией визирования. В 2017 г. планируется изготовлении 2-х вариантов ДПУ для установки на шасси автомобилей "Тигр", "Nimr" (в интересах инозаказчика) и МЗКТ.

5. Системы управления шасси и трансмиссией.

Разработана КД и изготовлены опытные образцы ряда систем управления для унифицированной боевой платформы по теме "Курганец-25". Это системы управления трансмиссией, приводом вентиляторов, ИУС шасси и система управления ЭГО БРЭМ.

Изготовлены опытные образцы системы управления трансмиссией СУТР и системы управления гидрооборудованием СУГО для унифицированной тяжелой платформы "Армата".

В настоящее время проводятся испытания указанных систем.

Разработана РКД и идет изготовление системы управления гидрооборудованием "СУГО-М" по теме "Робот-3".

Изготовлен образец ИУСШ для десантной машины "Спрут", проводятся испытания.

Проведены испытания ИУСШ для модернизированного танка Т-72 (Белый Орел), изделие передано на ОАО "КЭМЗ" для серийного изготовления.

Проводятся работы по модернизации ИУСШ для различных машин (артиллеристских систем, машин управления, роботизированных машин и т.д.) на базе БМД-4М и БТР МДМ "Ракушка" по темам "Кунгас", "Лорандит", "Кассиопея-Д", "Лотос".

Ведутся работы по созданию ИУСШ для БМП повышенной проходимости по теме "Гусеница".

6. Системы управления подвесками.

Закончена разработка КД и изготовлены опытные партии гидропневматических рессор по теме "Платформа-О" для ОАО "КАМАЗ". Проведены АПИ и ПИ машин.

Разработана РКД, изготовлены образцы, изготовлены опытные партии "легкой" ГПР. Идут ГИ машин.

По результатам ПИ откорректирована КД и доработаны для ГИ три образца систем управления подвеской для машин по теме "Каратель".

7. Системы подъема, развертывания и наведения антенных и оптических устройств.

Разработаны и поставлены на государственные испытания ОПУ и ПМУ по темам "Веер" и "Барнаул". Идет серийное изготовление по ГОЗ ЭГС СРАС.

8. ЭГСУ для металлургического производства.

Проводятся работы по модернизации и обслуживанию установленных систем на металлургических комбинатах. Разработаны и введены в эксплуатацию системы управления газоочисткой ДП6, газоутилизационными турбинами для ДП6 и ДП7 НЛМК.

Разработана документация для систем гидравлики, электрики и управления для бесконусного загрузочного устройства ДП6 НЛМК.

Объём отгрузки по [2016] году составил 553 245,2 тыс. руб. Падение объёма по сравнению с 2015 годом составило 25 383,8 тыс. руб. (4,3%). Падение объёмов связано с переносом Генеральным заказчиком сроков работ по этапам ОКР "Курганец-25", (на сумму 172,3 млн.руб.). Поставка продукции по данной теме была осуществлена в 2014 г., но работы по этапам ОКР включают также участие в предварительных и государственных испытаниях на объектах, сроки которых постоянно переносятся.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Главной задачей ОАО "СКБ ПА" является разработка КД образцов новой техники. В связи с этим, в 2016 году [так в тексте,по смыслу следует читать "в 2017 году"] планируется проведение следующих приоритетных работ:

1. Участие в ОКР по созданию базовых унифицированных колесных и гусеничных машин по темам "Армата", "Курганец 25", "Бумеранг". В соответствии с концепцией Минобороны РФ, в рамках указанных ОКР создается новое поколение танков, БМП, БТР и целого ряда специальных и инженерных машин на их базе.

ОАО "СКБ ПА" по данным ОКР ведет разработку:

стабилизаторов вооружения и унифицированной стабилизированной платформы для прицельного комплекса;

информационно-управляющих систем шасси;

гидрообъемных передач;

управляющей гидравлики;

систем управления охлаждением МТО;

систем управления трансмиссиями;

систем управления подвесками;

электрогидравлического оборудования и систем управления для БРЭМ;

механизмов поворота и подъёма основного и вспомогательного вооружения.

2. Участие в испытаниях и работах по продвижению на рынок модернизированного танка Т-90 (ОКР "Прорыв-2" и "Прорыв-3": стабилизатор пушки и дистанционно управляемой пулеметной установки).

3. Изготовление и поставка в АО "УКБТМ" комплекта аппаратуры электропривода вертикального наведения стабилизатора танкового вооружения для испытаний в составе объекта Т-90МС.

4. Сопровождение серийного производства модернизированного танка Т-72БМ "Белый орел" (ОКР "Прорыв-2Б": стабилизатор танкового вооружения, ИУСШ-184, система навигации, дистанционная пулемётная установка).

5. Участие в работах по проработке варианта модернизации танка Т-72А (стабилизатор танкового вооружения, ИУСШ, система навигации, дистанционная пулемётная установка) в интересах инозаказчика.

6. Отработка КД и сопровождение серийного производства на ОАО "КЭМЗ" стабилизатора танкового вооружения для модернизированного танка Т-80БВ.

7. Участие в ОКР "Эпоха" - заказчик АО "КБП", разработка КД на систему наведения вооружения для универсального боевого модуля, устанавливаемого на различные шасси, в том числе, на шасси объекта Б-11 по теме "Курганец-25".

8. Участие в ОКР "Берег" - заказчик АО "КБП", участие в испытаниях и отработка КД на стабилизатор вооружения для модернизации БМД-2, подготовка КД к серийному производству.

9. Участие в ОКР по созданию стабилизатора пушки, дистанционной пулеметной установки, ИУСШ и навигационной системы для модернизированного изделия 2С25М по теме "Спрут-СДМ".

12. Испытания стабилизатора для прицела ТКН-4ГА-03, устанавливаемого на модернизированный БТР-82А с последующей корректировкой КД для серийного производства.

13. Разработка КД и испытания стабилизатора вооружения для модернизированного БТР-82А с прицелом ТКН-4ГА-03.

14. Разработка КД на электромеханическое погрузочно-разгрузочное устройство кузова-контейнера (ЭМПРУ) для применения на кузовах-контейнерах для обеспечения их автономной разгрузки и погрузки с(на) шасси носителя.

15. Проведение испытаний в составе объекта модернизированного электропривода изделия 1Л122-1Е - заказчик ОАО "ФЦПЦ "ННИИРТ" с последующей корректировкой КД для серийного производства.

16. Разработка ремонтной КД для организации 3-й линии (стабилизатор вооружения по теме "Бережок", заказчик ОА "КБП") и 4-й линии (стабилизатор вооружения 2Э42-4, заказчик АО "НПК "УВЗ") ремонта у заказчиков 012 и 356.

17. Разработка и модернизация:

ИУСШ-955МА для робота на базе БТР-МДМ "Ракушка" по теме "Кунгас";

ИУСШ-955Л для управления трансмиссией и подвеской для машины разведки и управления на базе БТР-МДМ "Ракушка" по теме "Лорандит" ;

ИУСШ для модернизированного тягача МТЛБ;

ИУСШ для артиллерийской системы на базе БМД-4М по теме "Лотос";

ИУСШ для двухзвенной машины по теме "Гусеница".

18. Проведение ОКР по разработке систем управления подвесками колесных машин:

СУ адаптивной подвеской и рулевым управлением тяжелых тягачей грузоподъемностью до 60 тонн;

СУ подвеской для машины разведки и управления по теме "Лорандит".

19. Создание ряда высокоунифицированных систем топографического ориентирования повышенной точности для комплексов ПВО и ЗРПК (по темам "Корнет", "Спрут-СДМ" и др).

20. Проведение работ по расширению рынков сбыта СТНО "Трона-1". Адаптация к работе в составе топоприязчиков и спец машин производства АО "Радиозавод" г. Пенза.

21. Работы по модернизации комплекса "Панцирь" (разработка КД и проведение испытаний ПАВ-СОЦ, КСП ССР ОПУ арктическое исполнение).

22. Работа по модернизации системы развертывания антенного звена (СР АЗ) по СЧ ОКР "Подлет М-ЭГС" для объекта 48Я6-К1В(К1К).

23. Работа по модернизации приводов изделия СПН-630М-2-03 корабельной артустановки.

24. Работы по созданию дистанционно управляемых пулемётных (ДПУ), установок (боевых модулей) по темам "NIMR" (в интересах инозаказчика) и "Спрут-СДМ".

25. Работы по разработке комплекта аппаратуры (цифровые пульты управления вооружением, многофункциональные видеосмотровые устройства, ВКУ) для создания дистанционно управляемых боевых модулей для объектов БТВТ.

26. Разработка КД на боевой модуль для модернизации изделий типа БРДМ-2, БТР-70, БТР-80, содержащий цифровую систему дистанционного управления вооружением со стабилизатором вооружения и прицельным комплексом.

27. Разработка в интересах ОАО "КЭМЗ" КД на статические инверторы напряжения для замены преобразователей напряжения ПТ-200Ц и 8ЛО4П и электродвигателя взамен серийного электродвигателя МБП-3А изделия МЗА-3.