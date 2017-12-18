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Совершил первый полет второй прототип китайского пассажирского самолета С919

19.12.2017 bmpd.livejournal.com 351 0
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17 декабря 2017 года в Шанхае совершил первый полет второй летный опытный образец китайского пассажирского самолета С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С) производства и разработки китайской государственной компании Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Взлет второго опытного образца китайского пассажирского самолета СОМАС С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С). Шанхай, 17.12.2017 (с) by78 / www.sinodefenceforum.com

Напомним, что первый полет первого прототипа С919 (серийный номер 10101, регистрационный номер В-001А) состоялся в Шанхае 5 мая 2017 года. Однако второй полет первого прототипа состоялся только 28 сентября. Всего в летных испытаниях планируется задействовать, по последним сообщениям, шесть летных прототипов С919.

Узкофюзеляжный самолет С919 в классе пассажировместимости 158-190 мест (то есть аналогичном Boeing 737 и Airbus A320, основной вариант вместимости С919 - 168 мест) создается специально созданным в КНР в 2008 году государственным объединением коммерческой авиации СОМАС, для которого С919 стал первым полноценным проектом. Фактически все элементы конструкции самолета либо изготавливаются на различных предприятиях китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, либо импортируются, а на сооруженном предприятии СОМАС в Пудуне в Шанхае осуществляется только финальная сборка.

Самолет оснащается двумя двигателями CFM International LEAP 1C, а в перспективе - также создаваемыми под эгидой СОМАС китайскими двигателями CJ-1000A "Янцзы" (сертификация последнего ожидается не ранее 2022 года).

С919 является первым созданным в КНР магистральным пассажирским самолетом после малоудачного и оставшегося несерийным самолета Y-10, построенного в количестве трех опытных образцов в начале 1980-х годов. К настоящему времени официально С919 располагает 785 якобы подтвержденными заказами (все от китайских заказчиков). Начало поставок самолетов сейчас запланировано на 2021 год.

Первый поле второго опытного образца китайского пассажирского самолета СОМАС С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С). Шанхай, 17.12.2017 (с) www.sinodefenceforum.com

Видео:
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Boeing-737
А320
Компании
Airbus
AVIC
Boeing
COMAC
Проекты
C919

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