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Отремонтированный вертолет Ка-29 на Балтийском флоте

19.12.2017 bmpd.livejournal.com 424 3
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В завершающем этапе Государственных испытаний в Балтийском море построенного на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" головного большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" был задействован первый возвращенный в боевой состав авиации Балтийского флота ВМФ России после длительного перерыва транспортно-десантный вертолет Ка-29, теперь имеющий бортовой номер "14 желтый".

Вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый" на проходящем завершающий этап Государственных испытаний в Балтийском море головном большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен", 16.12.2017 (с) Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

По известным данным, данный вертолет прошел длительный ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" (Люблино, Калининградская область; сейчас завод входит в состав АО "Вертолеты России") и был сдан в конце 2016 года, а фактически введен в строй летом 2017 года, став первым за длительное время эксплуатационным вертолетом Ка-29 в составе авиации Балтийского флота. Вертолет входит в состав вертолетной эскадрильи 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота, дислоцированное на аэродроме Донское (Калининградская область).

В ноябре 2017 года было сообщено, что на 150-м АРЗ был завершен капитальный ремонт еще трех вертолетов Ка-29 из состава авиации Балтийского флота, что позволило сформировать в Донском отряд этих вертолетов. Однако, по имеющейся информации, экипажи этих вертолетов еще проходят доподготовку в 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

Ранее ориентировочно с 2004 по 2010 годы в составе авиации Балтийского флота эксплуатировался один вертолет Ка-29 с бортовым номером "22 желтый", до того прошедший ремонт на 150-м АРЗ, но затем он был выведен из эксплуатации по ресурсу. Остальные балтийские Ка-29 были прекращены эксплуатацией еще к началу 2000-х годов.

Вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") на проходящем завершающий этап Государственных испытаний в Балтийском море головном большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен", 16.12.2017 (с) Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

Прошедший ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") авиации Балтийского флота. Донское (Калининградская область), 2017 год (с) maxx.ru.official / www.instagram.com
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Вертолеты России
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
БФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
hidrogenium66
162
№1
19.12.2017 10:21
Наверно наступило время перевооружения на Ка-52К "Катран".
0
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IS
forumow
3925
№2
19.12.2017 10:27
Ка-29 - тоже вертолёт огневой поддержки. И в отличии от Ка-52 он и десант может возить. Для кораблей с небольшой вертолётоносностью он гораздо лучше!
+1
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RU
Павел 1978
8927
№3
19.12.2017 12:47
отличная рабочая лошадка!!!
отличная новость!!!
+2
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