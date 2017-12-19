Отремонтированный вертолет Ка-29 на Балтийском флоте

В завершающем этапе Государственных испытаний в Балтийском море построенного на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" головного большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" был задействован первый возвращенный в боевой состав авиации Балтийского флота ВМФ России после длительного перерыва транспортно-десантный вертолет Ка-29, теперь имеющий бортовой номер "14 желтый".

Вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый" на проходящем завершающий этап Государственных испытаний в Балтийском море головном большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен", 16.12.2017 (с) Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

По известным данным, данный вертолет прошел длительный ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" (Люблино, Калининградская область; сейчас завод входит в состав АО "Вертолеты России") и был сдан в конце 2016 года, а фактически введен в строй летом 2017 года, став первым за длительное время эксплуатационным вертолетом Ка-29 в составе авиации Балтийского флота. Вертолет входит в состав вертолетной эскадрильи 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота, дислоцированное на аэродроме Донское (Калининградская область).

В ноябре 2017 года было сообщено, что на 150-м АРЗ был завершен капитальный ремонт еще трех вертолетов Ка-29 из состава авиации Балтийского флота, что позволило сформировать в Донском отряд этих вертолетов. Однако, по имеющейся информации, экипажи этих вертолетов еще проходят доподготовку в 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

Ранее ориентировочно с 2004 по 2010 годы в составе авиации Балтийского флота эксплуатировался один вертолет Ка-29 с бортовым номером "22 желтый", до того прошедший ремонт на 150-м АРЗ, но затем он был выведен из эксплуатации по ресурсу. Остальные балтийские Ка-29 были прекращены эксплуатацией еще к началу 2000-х годов.

Вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") на проходящем завершающий этап Государственных испытаний в Балтийском море головном большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен", 16.12.2017 (с) Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

Прошедший ремонт на АО "150 авиационный ремонтный завод" вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый") авиации Балтийского флота. Донское (Калининградская область), 2017 год (с) maxx.ru.official / www.instagram.com