KF-X. Индонезия не смогла выплатить свою долю



Концепт южнокорейского истребителя KF-X.

Источник: far-maroc.forumpro.fr Концепт южнокорейского истребителя KF-X.Источник: far-maroc.forumpro.fr

"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - Индонезия не смогла выплатить свою ежегодную долю расходов на совместный проект с Южной Кореей по разработке высокотехнологичного истребителя, заявил в среду депутат от оппозиции. Проект, получивший название KF-X, может быть приостановлен.

Член комитета обороны Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Чен Дай заявил, что государственная оборонная компания Индонезии PT Dirgantara Indonesia (PTDI, участница проекта) еще не выплатила в бюджет программы 138,9 млрд вон (124,5 млн. долл. США). "Если Индонезия не заплатит вовремя, наша компания Korea Aerospace Industries (KAI) должна будет брать на себя бремя 40 процентов затрат на разработку. В сочетании с текущим сложным вопросом о финансовой поддержке проекта KF-X разработка самолета может быть приостановлена", сказал Ким.

KAI - единственный в стране производитель самолетов, который подписал контракт KF-X с DAPA (Агентство военных закупок МО Южной Кореи). В 2015 году Сеул начал проект KF-X, чтобы построить свои собственные истребители поколения 4.5 для замены парка истребителей F-4 и F-5 ВВС к 2026 году.

По данным Korea Times, индонезийская компания PTDI подписала соглашение с KAI в январе 2016 года, взяв на себя 20 процентов стоимости разработки самолета. KAI также платит 20 процентов, правительство Южной Кореи выплачивает оставшиеся 60 процентов (общая стоимость программы 7,5 триллионов вон). Из-за невнятной формы соглашения с индонезийской стороной KAI сталкивается с проблемой, когда платежи от иностранного партнера задерживаются. В целом, Индонезия должна внести в реализацию проекта 1,6 трлн вон (1,33 млрд долл США). В 2017 году правительство Индонезии должно заплатить 184 млрд вон, но перечислило только 45,2 млрд.