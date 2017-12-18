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Второй "Сентри" ушел из НАТО. Что взамен?

19.12.2017 Военный паритет 256 0
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Самолет ДРЛО Вoeing E-3A
Самолет ДРЛО Вoeing E-3A (Airborne Warning and Control System - AWACS).
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - 13 декабря Объединенные ВВС НАТО вывели из своего состава второй самолет ДРЛО Вoeing E-3A (Airborne Warning and Control System - AWACS). Первый самолет был направлен на базу хранения и регенерации Дэвис-Монтан ВВС США (Аризона) в июне этого года.

С момента своего основания в 1982 году самолеты Е-3 НАТО принимали активное участие в многочисленных и разнообразных военных и гуманитарных акциях альянса, в частности, в Афганистане, на Балканах, Ираке, Ливии, Средиземноморье, Сирии и Турции.

Оставшиеся 14 самолетов E-3A проходят модернизацию по программе глобального управления воздушным движением (GATM), чтобы сохранить их в эксплуатации до возможной даты выхода из эксплуатации в 2035 году. Самолет создан на платформе модифицированного авиалайнера Boeing 707/320, оснащен РЛС во вращающемся грибообразном обтекателе диаметром 9,1 м, дальность обнаружения воздушных целей более 400 км (что соответствует площади покрытия более 500 тыс кв. км воздушного пространства), предназначение самолета - обнаружение, идентификация и отслеживание низколетящих целей над землей или водой.

Ранее в 2017 году ВВС НАТО объявили, что приступили к рассмотрению вариантов замены самолетов Е-3А после 2035 года.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Турция
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