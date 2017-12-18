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F-35. Британия рассчитывает на 15% "пирога"

19.12.2017 Военный паритет 230 0
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F-35B
F-35B.
Источник: Lockheed Martin

"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - 14-й по счету истребитель F-35B передан Великобритании американской компанией-производителем Lockheed Martin. Планируется, что к к 2030-му году будут переданы все 138 самолетов этого типа. Предполагается, что к 2023 году министерство обороны рассчитывает иметь на вооружении 42 самолета F-35, из них 24 - боеготовых, остальные 18 будут использоваться для обучения (не менее 4-5), находиться в резерве или обслуживании.

Как единственный партнер первого уровня в программе F-35 Великобритания с самого начала реализации проекта тесно сотрудничает с США, сообщает UK Defense Journal. Британская индустрия будет производить примерно 15% стоимости каждого F-35, который должен быть построен (а их будет 3000). Программа уже заработала порядка 12,9 млрд. долл США для Великобритании, на пике производства программа будет обеспечивать работой более 24 000 человек в королевстве.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что поставка 14-го самолета приходится к 100-летнему юбилею военной авиации Великобритании, самолеты этого поколения помогут держать технический арсенал на самых передовых рубежах прогресса. В настоящее время в программе задействованы более 500 британских компаний. Что касается всей программы F-35, по всему миру на 14 базах летают уже более 260 самолетов этого типа. Эксплуатация F-35B в Великобритании начнется в 2018 году (база Мархам в Норфолке).

В данный момент реализация британской программы выглядит следующим образом - два F-35B (партия LRIP 3), один F-35B (LRIP 7), четыре F-35B (LRIP 8 ), шесть F-35B (LRIP 9), три F-35B (LRIP 10), два F-35B (LRIP 11), два F-35B (LRIP 12), шесть F-35B (LRIP 13), восемь F-35B (LRIP-14) и семь F-35B (LRIP 15) - всего 42 в 2023 году.

Как сообщается, министерство обороны США и Lockheed Martin пришли к принципиальному соглашению о самой низкой цене F-35 на сегодняшний день, отметив, что впервые цена заказанных F-35A упала ниже 100 млн долл в расчете на одну машину. Ожидается, что F-35A будет стоить 85 млн долл, что меньше, чем цена любого истребителя четвертого поколения "в 2019-2020 годах". Два варианта - В и С - также значительно снижаются в цене. Уменьшение стоимости достигается за счет повышения эффективности производства и применяемым технологиям сокращения затрат. Напротив, цена истребителя F/A-18E/F Super Hornet ВМС США застопорилась и находится на уровне 98,3 млн долл (стоимость на 2016 год).
18.12.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
F-35B
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin

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