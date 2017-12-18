"Брамос-А" - самое тяжелое оружие Су-30МКИ
|
|
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с КР BraMos-A.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - 40 боевых самолетов Су-30МКИ ВВС Индии подвергнутся конструктивным изменениям в государственной аэрокосмической компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) для интеграции сверхзвуковых КР BraMos-A. Сроки завершения работ устанавливаются, ранее были заявления, что проект будет реализован к 2020 году.
Сообщается, что эти работы выполняются в связи со сложной обстановкой в регионе для противостояния Китаю и Пакистану. Воздушный вариант "Брамоса" - самой скоростной в мире крылатой ракеты - был запущен с борта самолета Су-30МКИ 22 ноября, сообщает indiandefensenews.in. Это оружие станет важной вехой для повышения ударного потенциала военной авиации Индии и явится самым тяжелым по массе оружием на борту истребителя.
2,5-тонная ракета летит почти в три раза быстрее скорости звука - 2,8М, дальность полета 290 км. Ракета производится на заводе совместного индийско-российского предприятия, дальность в перспективе может быть увеличена до 400 км, так как в прошлом году Индия стала полноправным членом международного Режима по контролю над ракетными технологиями (РКРТ). С принятием на вооружение воздушной версии "Брамос" ВВС Индии обретут возможность поразить любую цель на суше и на море с большого расстояния.
Интеграция ракеты на самолете Су-30МКИ очень сложный процесс, учитывая необходимость проведения механических, электрических и программных модификаций истребителя. СП "Брамос" является совместным предприятием индийской организации оборонных разработок DRDO и российской компании НПО "Машиностроение" (NPOM).
|
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2015 Индия в обозримой перспективе останется крупнейшим импортером российских вооружений
24.02.2009 Aero India 2009
19.12.2017 Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
24.11.2017 Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
26.09.2016 Ударный кулак индийской авиации создан благодаря России
17.08.2016 Модернизация Су-30 обойдется Индии в 7-8 миллиардов долларов
16.06.2016 «Брамос», вертолеты, радары – Индия для Вьетнама
21.03.2016 Русское оружие MADE IN INDIA