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"Брамос-А" - самое тяжелое оружие Су-30МКИ

19.12.2017 Военный паритет 404 0
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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с КР BraMos-A.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - 40 боевых самолетов Су-30МКИ ВВС Индии подвергнутся конструктивным изменениям в государственной аэрокосмической компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) для интеграции сверхзвуковых КР BraMos-A. Сроки завершения работ устанавливаются, ранее были заявления, что проект будет реализован к 2020 году.

Сообщается, что эти работы выполняются в связи со сложной обстановкой в регионе для противостояния Китаю и Пакистану. Воздушный вариант "Брамоса" - самой скоростной в мире крылатой ракеты - был запущен с борта самолета Су-30МКИ 22 ноября, сообщает indiandefensenews.in. Это оружие станет важной вехой для повышения ударного потенциала военной авиации Индии и явится самым тяжелым по массе оружием на борту истребителя.

2,5-тонная ракета летит почти в три раза быстрее скорости звука - 2,8М, дальность полета 290 км. Ракета производится на заводе совместного индийско-российского предприятия, дальность в перспективе может быть увеличена до 400 км, так как в прошлом году Индия стала полноправным членом международного Режима по контролю над ракетными технологиями (РКРТ). С принятием на вооружение воздушной версии "Брамос" ВВС Индии обретут возможность поразить любую цель на суше и на море с большого расстояния.

Интеграция ракеты на самолете Су-30МКИ очень сложный процесс, учитывая необходимость проведения механических, электрических и программных модификаций истребителя. СП "Брамос" является совместным предприятием индийской организации оборонных разработок DRDO и российской компании НПО "Машиностроение" (NPOM).
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
HAL
Проекты
2020-й год

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