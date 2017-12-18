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Катар показал китайские ОТРК - конкурента "Искандера"

19.12.2017 Военный паритет 564 0
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ОТРК с баллистическими ракетами BP-12A
Оперативно-тактические ракетные комплексы SY-400 китайского производства с баллистическими ракетами BP-12A.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - На параде в честь Национального дня Катара были представлены несколько недавно приобретенных ракетных систем. Среди них были новые высокоточные БР SY-400 оперативно-тактической дальности китайского производства.

Дальность ракеты 400 км, китайская система является альтернативой российскому ОТРК "Искандер-Э". Согласно информации Defense-update.com, поставленные Катару ПУ имели более тяжелые ракеты DF-12A (ранее известные как M20). Эти ракеты также состят на вооружении ракетных войск Китая.

Ракеты оснащены системой навигации GPS/INS (инерциальная). В начальной фазе полет БР корректируется четырьмя управляющими поверхностями и стабилизирующим оперением. Ракеты в одном пуске могут быть нацелены на разные цели.

ПУ может иметь разные модули - четыре ракеты в одном контейнере и рядом одна тяжелая ракета DF-12A (нижнее фото - ПУ SY-400, поставленная Мьянме - прим. ВП). ПУ комплекса SY-400 базируется на шасси Wanshan (88), на параде также демонстрировалась пускозаряжающая машина с краном.


Оперативно-тактический ракетный комплекс разработки и производства китайской государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) с демонстрацией одновременного размещения на одной пусковой установке транспортно-пусковых контейнеров с одной баллистической ракетой BP-12A и четырьмя ракетами SY400.
Источник: Кадр из рекламного видео CASIC
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
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Страны
Катар
Китай
Мьянма
Россия
Продукция
SY-400
Искандер

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