Катар показал китайские ОТРК - конкурента "Искандера"
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Оперативно-тактические ракетные комплексы SY-400 китайского производства с баллистическими ракетами BP-12A.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 18 дек. 2017 - На параде в честь Национального дня Катара были представлены несколько недавно приобретенных ракетных систем. Среди них были новые высокоточные БР SY-400 оперативно-тактической дальности китайского производства.
Дальность ракеты 400 км, китайская система является альтернативой российскому ОТРК "Искандер-Э". Согласно информации Defense-update.com, поставленные Катару ПУ имели более тяжелые ракеты DF-12A (ранее известные как M20). Эти ракеты также состят на вооружении ракетных войск Китая.
Ракеты оснащены системой навигации GPS/INS (инерциальная). В начальной фазе полет БР корректируется четырьмя управляющими поверхностями и стабилизирующим оперением. Ракеты в одном пуске могут быть нацелены на разные цели.
ПУ может иметь разные модули - четыре ракеты в одном контейнере и рядом одна тяжелая ракета DF-12A (нижнее фото - ПУ SY-400, поставленная Мьянме - прим. ВП). ПУ комплекса SY-400 базируется на шасси Wanshan (88), на параде также демонстрировалась пускозаряжающая машина с краном.
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18.12.2017
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