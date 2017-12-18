

Вертолет Ка-62.

Источник: © Артем Геодакян/ТАСС Вертолет Ка-62.Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

Глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков отметил, что на данный момент система находится в разработке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ка-62 первым получит авариестойкую топливную систему, рассказал журналистам глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Она у нас в разработке, мы ее сейчас доводим до ума по вертолетной составляющей и то же самое будем делать по самолетной. Я думаю, что Ка-62", - сказал он, отвечая на вопрос, какой вертолет первым получит эту систему.

"И под Ка-226 будем делать, не все сразу", - добавил Насенков.

Новая система не допускает вытекания топлива при жестких посадках вертолетов, что снижает вероятность их возгорания. В соответствии с новыми европейскими стандартами такими системами должны быть оборудованы все транспортно-пассажирские вертолеты.