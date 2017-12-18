Вертолет Ка-62 первым получит авариестойкую топливную систему
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Вертолет Ка-62.
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС
Глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков отметил, что на данный момент система находится в разработке
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ка-62 первым получит авариестойкую топливную систему, рассказал журналистам глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
"Она у нас в разработке, мы ее сейчас доводим до ума по вертолетной составляющей и то же самое будем делать по самолетной. Я думаю, что Ка-62", - сказал он, отвечая на вопрос, какой вертолет первым получит эту систему.
"И под Ка-226 будем делать, не все сразу", - добавил Насенков.
Новая система не допускает вытекания топлива при жестких посадках вертолетов, что снижает вероятность их возгорания. В соответствии с новыми европейскими стандартами такими системами должны быть оборудованы все транспортно-пассажирские вертолеты.
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18.12.2017
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