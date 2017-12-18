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Ростех планирует открыть демонстрационные центры во всех своих холдингах

19.12.2017 ТАСС 218 0
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник: dfnc.ru

По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, любой заказчик сможет посмотреть, "как это все функционирует, увидеть и пощупать"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ростех планирует открыть демонстрационные центры продукции и комплектующих во всех своих холдингах. Об этом в понедельник сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Подобные демонстрационные центры мы, наверное, будем создавать в каждом холдинге, чтобы холдинг мог показать свою продукцию, а любой заказчик, придя сюда, мог посмотреть, как это все функционирует, увидеть и пощупать", - сказал он в ходе открытия первого такого центра в холдинге "Технодинамика".

Ранее стало известно, что новейшие агрегаты для истребителя пятого поколения Су-57, среднего военно-транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса Дальней авиации будут выставляться в московском демонстрационном центре авиационных комплектующих холдинга "Технодинамика".
18.12.2017
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Технодинамика
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА

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