Ростех планирует открыть демонстрационные центры во всех своих холдингах



Сергей Чемезов.

Источник: dfnc.ru Сергей Чемезов.Источник: dfnc.ru

По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, любой заказчик сможет посмотреть, "как это все функционирует, увидеть и пощупать"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ростех планирует открыть демонстрационные центры продукции и комплектующих во всех своих холдингах. Об этом в понедельник сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Подобные демонстрационные центры мы, наверное, будем создавать в каждом холдинге, чтобы холдинг мог показать свою продукцию, а любой заказчик, придя сюда, мог посмотреть, как это все функционирует, увидеть и пощупать", - сказал он в ходе открытия первого такого центра в холдинге "Технодинамика".

Ранее стало известно, что новейшие агрегаты для истребителя пятого поколения Су-57, среднего военно-транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса Дальней авиации будут выставляться в московском демонстрационном центре авиационных комплектующих холдинга "Технодинамика".