Ростех планирует открыть демонстрационные центры во всех своих холдингах
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Сергей Чемезов.
Источник: dfnc.ru
По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, любой заказчик сможет посмотреть, "как это все функционирует, увидеть и пощупать"
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ростех планирует открыть демонстрационные центры продукции и комплектующих во всех своих холдингах. Об этом в понедельник сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Подобные демонстрационные центры мы, наверное, будем создавать в каждом холдинге, чтобы холдинг мог показать свою продукцию, а любой заказчик, придя сюда, мог посмотреть, как это все функционирует, увидеть и пощупать", - сказал он в ходе открытия первого такого центра в холдинге "Технодинамика".
Ранее стало известно, что новейшие агрегаты для истребителя пятого поколения Су-57, среднего военно-транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса Дальней авиации будут выставляться в московском демонстрационном центре авиационных комплектующих холдинга "Технодинамика".
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18.12.2017
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