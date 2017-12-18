ВВС Мьянмы официально приняли партию новых самолетов
|
|
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").
Источник: www.facebook.com
ЦАМТО, 18 декабря. Главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн 15 декабря принял участие в торжественной церемонии передачи 10 самолетов ВВС Мьянмы в ходе празднования 70-й годовщины со дня их образования.
По информации Elevenmyanmar.com, ВВС Мьянмы получили шесть учебно-тренировочных самолетов Як-130, два "Фоккер-70" и два ATR-42-320. Программа мероприятия включала демонстрационные полеты состоящих на вооружении самолетов и вертолетов.
Выступая на церемонии, главнокомандующий подчеркнул исключительную важность авиации в современных конфликтах и призвал продолжить модернизацию ВВС.
Как заявил Мин Аунг Хлайн, ВВС Мьянмы отставали от других стран региона в области военной авиации. Еще в 1990-ые гг. на вооружении находились истребители второго поколения. Только в 2011 году ВВС начали применять истребители четвертого поколения МиГ-29.
Как сообщалось ранее, контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-130 (предположительно, 16 ед.) для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки будут продолжены в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).
Мьянма стала пятым иностранным покупателем самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Республики Беларусь и Сирии.
|
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
18.07.2017 ОДК представит на МАКС-2017 достижения российского двигателестроения
26.06.2017 Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
21.06.2017 Техника ВКС и ПВО РФ будет широко представлена на МАКС-2017
19.05.2017 ОДК представляет новейшие российские авиадвигатели на оборонной выставке SITDEF в Перу
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.04.2017 Перу, Уругвай и Колумбия обдумывают покупку истребителей у РФ