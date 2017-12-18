ВВС Мьянмы официально приняли партию новых самолетов



Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").

Источник: www.facebook.com Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").Источник: www.facebook.com

ЦАМТО, 18 декабря. Главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн 15 декабря принял участие в торжественной церемонии передачи 10 самолетов ВВС Мьянмы в ходе празднования 70-й годовщины со дня их образования.

По информации Elevenmyanmar.com, ВВС Мьянмы получили шесть учебно-тренировочных самолетов Як-130, два "Фоккер-70" и два ATR-42-320. Программа мероприятия включала демонстрационные полеты состоящих на вооружении самолетов и вертолетов.

Выступая на церемонии, главнокомандующий подчеркнул исключительную важность авиации в современных конфликтах и призвал продолжить модернизацию ВВС.

Как заявил Мин Аунг Хлайн, ВВС Мьянмы отставали от других стран региона в области военной авиации. Еще в 1990-ые гг. на вооружении находились истребители второго поколения. Только в 2011 году ВВС начали применять истребители четвертого поколения МиГ-29.

Как сообщалось ранее, контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-130 (предположительно, 16 ед.) для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки будут продолжены в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).

Мьянма стала пятым иностранным покупателем самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Республики Беларусь и Сирии.