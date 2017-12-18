Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Мьянмы официально приняли партию новых самолетов

19.12.2017 ЦАМТО 393 0
0
Понравилась новость?
 0
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805")
Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").
Источник: www.facebook.com

ЦАМТО, 18 декабря. Главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн 15 декабря принял участие в торжественной церемонии передачи 10 самолетов ВВС Мьянмы в ходе празднования 70-й годовщины со дня их образования.

По информации Elevenmyanmar.com, ВВС Мьянмы получили шесть учебно-тренировочных самолетов Як-130, два "Фоккер-70" и два ATR-42-320. Программа мероприятия включала демонстрационные полеты состоящих на вооружении самолетов и вертолетов.

Выступая на церемонии, главнокомандующий подчеркнул исключительную важность авиации в современных конфликтах и призвал продолжить модернизацию ВВС.

Как заявил Мин Аунг Хлайн, ВВС Мьянмы отставали от других стран региона в области военной авиации. Еще в 1990-ые гг. на вооружении находились истребители второго поколения. Только в 2011 году ВВС начали применять истребители четвертого поколения МиГ-29.

Как сообщалось ранее, контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-130 (предположительно, 16 ед.) для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки будут продолжены в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).

Мьянма стала пятым иностранным покупателем самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Республики Беларусь и Сирии.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Мьянма
Сирия
Продукция
МиГ-29
Як-130
Компании
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы