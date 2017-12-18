

Образец боевой роботизированной платформы "Нерехта", с тяжёлым бронированным модулем вооружения: 12,7-мм пулемёт "Корд" и 30-мм гранатомёт АГ-30М.

Источник: http://www.russianarms.ru/ Образец боевой роботизированной платформы "Нерехта", с тяжёлым бронированным модулем вооружения: 12,7-мм пулемёт "Корд" и 30-мм гранатомёт АГ-30М.Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 18 декабря. Войсковые испытания боевого робота "Нерехта" в зимних условиях пройдут во Владимирской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В 467-м межвидовом окружном учебном центре ЗВО в ходе проведения тактических занятий с мотострелковыми подразделениями состоятся войсковые испытания в зимних условиях робототехнического комплекса "Нерехта" с целью определения места боевого робота в структуре подразделений сухопутных войск при ведении общевойскового боя", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что для проверки боевых качеств комплекса на полигоне подготовлена специальная трасса, на которой будут испытаны возможности робота в области подвижности и преодоления препятствий, а также будет опробовано штатное вооружение "Нерехты".

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на данные из открытых источников, комплекс "Нерехта" создавался как универсальная транспортная платформа для доставки грузов и работы еще по 14 специальностям. В зависимости от установленного модуля робот может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции артиллерии противника и вывозить с поля боя раненых. "Нерехта" снабжена беспилотным вертолетом и действует в едином информационном поле роты.

Для платформы разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм пулеметом "Калашникова", также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М, передает "РИА Новости" со ссылкой на открытые источники.