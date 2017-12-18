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"Динамика" выиграла открытый аукцион на поставку тренажера вертолета Ми-8МТВ-1 для Росгвардии

19.12.2017 ЦАМТО 193 0
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Ми-8МТВ-1
Вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 18 декабря. АО "ЦНТУ "Динамика" объявлено победителем электронного аукциона на поставку комплексного тренажера экипажа вертолета Ми-8МТВ-1 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Подготовка летного состава Росгвардии с использованием самых современных тренажеров, позволяющих отрабатывать полный спектр задач пилотирования и боевого применения вертолетов, является весьма актуальной: в настоящее время авиационные части войск Росгвардии оперируют вертолетным парком, в числе которого среди прочих моделей присутствуют вертолеты Ми-8 различных модификаций. Более того, в 2018-2025 годах в рамках планирования госпрограммы вооружений авиационные части Росгвардии пополнятся целым рядом новых самолетов и вертолетов, среди которых также будут представлены различные модификации Ми-8.

Росгвардия является новым заказчиком для компании ЦНТУ "Динамика", имеющей большой опыт производства тренажеров различного уровня сложности для подготовки экипажей семейства вертолетов Ми-8/17. Фактически, начиная с 2006 года, в "Динамике" осуществляется серийное производство комплексных тренажеров Ми-8/17, которые за эти годы неоднократно поставлялись для нужд Минобороны России и в интересах гражданских ведомств, а также отправлялись на экспорт. В настоящее время тренажеры экипажей Ми-8МТВ, Ми-8Т, Ми-17-1В, Ми-17В-5, Ми-171, Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ производства "Динамики" успешно эксплуатируются как автономно, так и в составе многофункциональных учебно-тренировочных комплексов, позволяющих осуществлять полный цикл подготовки летного и инженерно-технического персонала.

Комплексный тренажер Ми-8МТВ-1 будет поставлен заказчику в конце ноября 2018 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте АО "ЦНТУ "Динамика".
18.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-17В5
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
ЦНТУ Динамика

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