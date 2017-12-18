Госпрограмма вооружений на 2018-2027 гг. предусматривает сбалансированное развитие всех видов и родов ВС РФ
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Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ЦАМТО, 18 декабря. Новая государственная программа вооружений на 2018-2027 гг. предусматривает закупки и сбалансированное развитие всех видов и родов Вооруженных сил, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что уже на этой неделе президент России Владимир Путин может подписать итоговый вариант госпрограммы вооружений на 2018-2027 гг., предусматривающий перевооружение армии и флота на сумму порядка 19 трлн. руб.
"В целом, несмотря на определенные ресурсные ограничения, исходя из экономической ситуации, при жестком контроле гособоронзаказа и целевым расходованием средств, указанных 19 трлн. рублей должно хватить для поддержания способности ВС РФ парировать любые действия потенциальных противников на всех театрах военных действий", – сказал И.Коротченко.
По его словам, в качестве приоритета в новой госпрограмме выделяется переоснащение стратегических ядерных сил, создание системы воздушно-космической обороны и развитие сил общего назначения.
"В серии ядерных вооружений важнейшими пунктами является дальнейшая серийная поставка ракетных комплексов РС-24 "Ярс" шахтного и мобильного базирования, начало серийных поставок ракетных комплексов РС-26 "Рубеж" и завершение работ с выходом на серийное производство по тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракете "Сармат", – отметил И.Коротченко.
Несмотря на то, что полноценное финансирование работ по боевому железнодорожному ракетному комплексу в настоящее время не предусмотрено, их могут возобновить в случае обострения военно-политической ситуации и выхода США из "ряда ныне действующих договоров по ограничению вооружений", считает И.Коротченко.
Основными направлениями развития воздушно-космической обороны И.Коротченко назвал продолжение серийных поставок ЗРС С-400, в том числе и включение в ее состав так называемой "дальней ракеты", и завершение испытаний и начало серийных поставок ЗРС С-500.
Еще один приоритет – развитие средств радиолокации, "позволяющих создать сплошное радиолокационное поле на наиболее угрожающих направлениях применения противником крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений".
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18.12.2017
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