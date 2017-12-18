В Кремле заявили, что не получали итоговый вариант госпрограммы вооружений



Вид на Московский Кремль. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев Вид на Московский Кремль. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кремль не получал итоговый вариант государственной программы вооружений на 2018-2027 годы, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" ранее написала о том, что в Кремль поступил итоговый вариант этой программы и на перевооружение армии и флота уйдет около 19 триллионов рублей.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Кремль получил на рассмотрение эту программу.