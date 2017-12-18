В Ленобласти и Владивостоке разместили два новых дивизиона С-400
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Ленинградской области и во Владивостоке разместили два новых дивизиона С-400, сообщили в Минобороны.
В пятницу они заступят на боевое дежурство. Комплексы будут охранять восточные и западные воздушные рубежи России.
Ранее в декабре в Ленобласти, Москве и Поволжье на вооружение уже поступили три дивизиона С-400.
Как рассказали в ЦВО, новую технику передадут военным на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В свою очередь, в ЗВО сообщили, что в Ленинградской области расчеты С-400 будут с помощью мобильных постановщиков помех моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности, а также они совершат марши в назначенные позиционные районы, во время которых им предстоит отразить диверсию.
С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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18.12.2017
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