Эксперт рассказал о приоритетах новой российской госпрограммы вооружений



Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска. Архивное фото.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска. Архивное фото.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новая государственная программа вооружений на 2018-2027 годы предусматривает закупки и сбалансированное развитие всех видов и родов Вооруженных сил, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что уже на этой неделе президент Путин может подписать итоговый вариант госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, предусматривающий перевооружение армии и флота на сумму порядка 19 триллионов рублей.

"В целом, несмотря на определенные ресурсные ограничения, исходя из экономической ситуации, при жестком контроле гособоронзаказа и целевым расходованием средств, указанных 19 триллионов рублей должно хватить для поддержания способности ВС РФ парировать любые действия потенциальных противников на всех театрах военных действий", - сказал Коротченко.

По его словам, в качестве приоритета в новой программе выделяется переоснащение стратегических ядерных сил, создание системы воздушно-космической обороны и развитие сил общего назначения.

"В серии ядерных вооружений важнейшими пунктами является дальнейшее серийная поставка ракетных комплексов РС-24 "Ярс" шахтного и мобильного базирования, начало серийных поставок ракетных комплексов РС-26 "Рубеж" и завершение работ с выходом на серийное производство по тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракете "Сармат"", - сказал эксперт.

Несмотря на то, что полноценное финансирование работ по боевому железнодорожному ракетному комплексу в настоящее время не предусмотрено, их могут возобновить в случае обострения военно-политической ситуации и выхода США из "ряда ныне действующих договоров по ограничению вооружений", считает Коротченко.

Основными направлениями развития воздушно-космической обороны эксперт назвал продолжение серийных поставок ЗРС С-400, в том числе и включение в её состав так называемой "дальней ракеты", и завершение испытаний и начало серийных поставок ЗРС С-500.

Еще один приоритет - развитие средств радиолокации, "позволяющих создать сплошное радиолокационное поле на наиболее угрожающих направлениях применения противником крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений".