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Аддитивные технологии: Россия будет строить авиадвигатели с применением лазерного сплавления

19.12.2017 ПолитЭксперт 623 1
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Малогабаритный ГТД
Малогабаритный газотурбинный двигатель, узлы и агрегаты которого изготовлены из разработанных Фондом перспективных исследований совместно с ВИАМ металлопорошковых композиций и режимов аддитивного производства.
Источник: ФПИ

В России начали активные работы по исследованию аддитивных технологий, которые в будущем можно было бы применять а авиационном двигателестроении. Подробности о разработках сообщила пресс-служба корпорации "Ростех".

На уфимском ПАО "ОДК-УМПО" (входит в "Ростех") начаты работы по исследованию аддитивных технологий (АТ), которые позволят существенно изменить подход к созданию заготовок для силовых установок, уменьшать количество деталей в двигателях самолетов, а также снизят общую стоимость изделия.

Освоение АТ запущено на всех заводах, входящих в холдинг "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК). В будущем холдинг планирует запустить в серийное производство силовые газотурбинные установки, которые пройдут сертификацию в 2015-2030 годах.  Директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко заявил в интервью "Ростех", что на сегодняшний день ОДК - флагман в области АТ России. Концепция холдинга предполагает создание в будущем компетенции по изготовлению титановых заготовок расширенных габаритов для перспективной продукции. Чтобы реализовать задуманное понадобится технология селективного и прямого лазерного сплавления. Не исключено использование гетерофазной порошковой лазерной металлургии.

Согласно заявлению Семивеличенко, сейчас предприятие, при совместном участии российских металлургических институтов, тестирует технологию холодного газодинамического напыления для крупногабаритных гибридных титановых и композиционных заготовок для авиационных двигателей. В перспективе это позволит изготавливать до 20% объема заготовок по весу. Помимо работ по изучению технологии, в России активно проектируют специализированное оборудование для лазерного и послойного сплавления, а также разрабатывают программное обеспечение.

ОДК планирует разделить применение АТ на два направление: изготовление заготовок для опытной отработки конструкции газотурбинных двигателей и серийное производство, в том числе ремонт. Директор ОДК-УМПО подчеркнул, что аддитивные технологии дадут возможность сократить сроки создания изделий и вывод их на рынок. Кроме того, будет меньше технологических ограничений.

В завершение интервью Евгений Семивеличенко отметил, что научное АТ-сообщество на данный момент концентрируется именно на серийном производстве и пытается сделать его приемлемым по стоимости, а детали по прочностным характеристикам. Аддитивные технологии очень перспективны (можно изготавливать, например, сопловые лопатки), хотя их применение не означает отказ от традиционных технологий.
18.12.2017
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Корректор
3194
№1
19.12.2017 05:44
Цитата, q
Аддитивные технологии очень перспективны (можно изготавливать, например, сопловые лопатки), хотя их применение не означает отказ от традиционных технологий.
Лучше поздно чем никогда. Вот только весь смысл аддитивных технологий в их широком применение во всей промышленности, а не в специализированных решениях "изготовления турбинных лопаток". В том и вопрос, что это иная производственная модель, и она "безлюдная", а количество станков прямо влияет на эффективность модели. Чем больше станков, тем меньше себестоимость продукции для конечного потребителя.
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