Контракт на создание заряжающей машины к С-500 могут заключить в 2018 году
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Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).
Источник: copy-models.com
Гендир холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков подчеркнул, что такой компетенции, как у НПП "Старт имени А. И. Яскина", нет больше ни у одного предприятия в стране
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начало разработки транспортной и заряжающей машин, а также средств погрузки для зенитного ракетного комплекса С-500 планируется на 2018 год. Об этом журналистам заявил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
"Ситуация по С-500 следующая. Я думаю, что в ближайшее время будет заключен контракт с нашим предприятием "Старт", расположенным в Екатеринбурге, на транспортные машины, транспортно-заряжающие машины, устройства закатки-выкатки и подвозки на транспортной машине", - сказал он, уточнив, что речь идет о 2018 годе.
Насенков подчеркнул, что такой компетенции, как у НПП "Старт имени А. И. Яскина" нет больше ни у одного предприятия в стране.
"Для всех подобных систем "Старт" делал подобные устройства, я думаю, по С-500 будет та же история", - подчеркнул он.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
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18.12.2017
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