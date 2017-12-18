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Контракт на создание заряжающей машины к С-500 могут заключить в 2018 году

19.12.2017 ТАСС 599 0
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Макет С-500
Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).
Источник: copy-models.com

Гендир холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков подчеркнул, что такой компетенции, как у НПП "Старт имени А. И. Яскина", нет больше ни у одного предприятия в стране

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начало разработки транспортной и заряжающей машин, а также средств погрузки для зенитного ракетного комплекса С-500 планируется на 2018 год. Об этом журналистам заявил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Ситуация по С-500 следующая. Я думаю, что в ближайшее время будет заключен контракт с нашим предприятием "Старт", расположенным в Екатеринбурге, на транспортные машины, транспортно-заряжающие машины, устройства закатки-выкатки и подвозки на транспортной машине", - сказал он, уточнив, что речь идет о 2018 годе.

Насенков подчеркнул, что такой компетенции, как у НПП "Старт имени А. И. Яскина" нет больше ни у одного предприятия в стране.

"Для всех подобных систем "Старт" делал подобные устройства, я думаю, по С-500 будет та же история", - подчеркнул он.

Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год

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