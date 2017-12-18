Радиотехнические войска ВКС РФ круглосуточно несут боевое дежурство в Арктике - генерал Кобан
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перспективная РЛС отличается высокими рубежами обнаружения малоразмерных низколетящих целей.
Источник: личное
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные круглосуточно контролируют воздушное пространство Арктики, сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан.
"Уже сегодня развёрнуты и круглосуточно несут боевое дежурство подразделения радиотехнических войск на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, в районе населённого пункта Тикси, острове Врангеля и мысе Шмидта", - заявил А.Кобан официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".
"Радиотехнические войска ведут серьёзную работу по усилению контроля воздушного пространства в арктической зоне Российской Федерации", - сказал начальник радиотехнических войск ВКС РФ.
Он отметил, что на вооружении радиотехнических войск стоят радиолокационные станции и комплексы, способные в любое время года и суток независимо от метеорологических условий и помех обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс".
"Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км, одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов - самолётов, вертолётов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах", - сказал А.Кобан.
По его словам, среди них - новейшие радиолокационные комплексы средних и больших высот "Небо-М", радиолокационные станции средних и больших высот "Противник", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка-2", радиолокационные станции малых высот "Подлёт-К1" и "Подлёт-М", "Каста-2-2", "Гамма-С1", а также современные комплексы средств автоматизации "Фундамент".
РЛС предназначены для обнаружения воздушных объектов, а также определения их дальности, скорости, высоты и государственной принадлежности.
Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что Объединенное стратегическое командование "Север" за три года увеличило боевой потенциал в Арктике и доказало свою готовность защищать национальные интересы России.
"Объединенное стратегическое командование, созданное 15 декабря 2014 года на базе Северного флота для защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике, за три года значительно увеличило свой боевой потенциал и неоднократно подтвердило готовность успешно решать задачи по предназначению в арктической зоне и Мировом океане", - говорится в поздравлении командующего Северным флотом с третьей годовщиной со дня образования ОСК "Север".
В пресс-службе Северного флота отметили, что в настоящий момент в состав ОСК "Север" входят объединение атомных подводных лодок, являющееся основой стратегических ядерных сил России, объединение разнородных сил, армия ВВС и ПВО, армейский корпус Сухопутных войск, береговые войска, соединения надводных кораблей.
Кроме того, на всех архипелагах островов начиная с Земли Франца Иосифа на западе и завершая Новосибирскими островами на востоке развернута арктическая инфраструктура и система материально-технического обеспечения.
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18.12.2017
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