Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вице-президент по маркетингу "Иркута" Будаев занял аналогичную должность в ГСС

19.12.2017 Интерфакс-АВН 200 0
0
Понравилась новость?
 0
Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow
Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-президент по маркетингу и продажам ПАО "Корпорация "Иркут" Кирилл Будаев занял аналогичную должность в АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

Соответствующее решение принял 15 декабря единственный акционер ГСС - ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация").

Также решением акционера директор комсомольского филиала ГСС Дмитрий Блощинский назначен вице-президентом по производству компании. Ранее занимавший эту должность Николай Гладких стал вице-президентом по качеству ГСС.

ГСС - производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. "Иркут" ведет разработку среднемагистральных МС-21. По решению ОАК, компании будут объединены для создания гражданского дивизиона корпорации на базе "Иркута". Завершение реорганизации ОАК намечено на 2018-2019 гг.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы