Вице-президент по маркетингу "Иркута" Будаев занял аналогичную должность в ГСС
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Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-президент по маркетингу и продажам ПАО "Корпорация "Иркут" Кирилл Будаев занял аналогичную должность в АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).
Соответствующее решение принял 15 декабря единственный акционер ГСС - ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация").
Также решением акционера директор комсомольского филиала ГСС Дмитрий Блощинский назначен вице-президентом по производству компании. Ранее занимавший эту должность Николай Гладких стал вице-президентом по качеству ГСС.
ГСС - производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. "Иркут" ведет разработку среднемагистральных МС-21. По решению ОАК, компании будут объединены для создания гражданского дивизиона корпорации на базе "Иркута". Завершение реорганизации ОАК намечено на 2018-2019 гг.
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18.12.2017
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