В Коврове пройдут войсковые испытания робототехнического комплекса "Нерехта"



Образец боевой роботизированной платформы "Нерехта", с тяжёлым бронированным модулем вооружения: 12,7-мм пулемёт "Корд" и 30-мм гранатомёт АГ-30М.

Источник: http://www.russianarms.ru/ Образец боевой роботизированной платформы "Нерехта", с тяжёлым бронированным модулем вооружения: 12,7-мм пулемёт "Корд" и 30-мм гранатомёт АГ-30М.Источник: http://www.russianarms.ru/

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевой робот "Нерехта" пройдет войсковые испытания в зимних условиях, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

В сообщении, размещенном на сайте Минобороны, говорится, что 20 декабря в Коврове "состоятся войсковые испытания в зимних условиях робототехнического комплекса "Нерехта" с целью определения места боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".

"Для проверки боевых качеств комплекса на полигоне подготовлена специальная трасса, на которой будут проверены возможности робота в области подвижности и преодоления препятствий, а также штатное вооружение при выполнении боевых стрельб", - добавили в Минобороны.

Ранее начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны полковник Олег Помазуев сообщил "Интерфаксу", что робот "Нерехта" будет принят на вооружение российской армии.

Между тем в Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что окончательного решения о принятии на вооружение "Нерехты" пока нет.

По словам О.Помазуева, "Нерехта" вместе с некоторыми другими боевыми роботами успешно показал себя на испытаниях, прошедших летом в Алабино.

"Была специально создана трасса, на которой существующие боевые роботы показали свои возможности в преодолении препятствий, водных преград, стрельбе по мишеням", - сообщил представитель управления.

Он отметил, что по ряду показателей роботы превосходят существующие обитаемые боевые машины Сухопутных войск.

О.Помазуев добавил, что "результаты работ, полученные в "Нерехте", используются в других научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Ранее начальник ГУНИД генерал-майор Александр Миронов сообщил "Интерфаксу" о планах провести в июле 2017 года сравнительные испытания боевых роботов, в которых, среди прочего, должны были принять участие комплексы "Нерехта", "Соратник" и "Уран-9". По словам генерал-майора, после проведения испытаний Минобороны должно определиться с вопросами принятия на вооружение испытываемых роботов.

В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу" анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов. "Задача - вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель - превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи", - сказал Д.Рогозин.

"Прогресс будет двигаться именно в этом направлении: в максимальном развитии искусственного разума, робототехнических средств, в том числе беспилотных. Война будущего будет очень технологичной, очень высокоточной и очень дистанционной", - заявил вице-премьер.

Боевой робот "Нерехта" разработан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

"Соратник" разработан концерном "Калашников". По данным концерна, робот не будет производиться серийно, однако отработанные на нем конструкторские решения могут быть использованы при создании других роботов. Робот может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается АОА "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.