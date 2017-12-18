Минобороны размещает С-400 для прикрытия Владивостока
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Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые дивизионные комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступят на дежурство в пятницу во Владивостоке и Ленинградской области, сообщает Минобороны России.
Как говорится на официальном сайте ведомства, 22 декабря произойдет "заступление на боевое дежурство по охране восточных и западных воздушных рубежей РФ новых дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (Владивосток, Приморский край, Зеленогорск, Ленинградская область)".
В Минобороны отмечают, что системы С-400 поступили на вооружение соединений противовоздушной обороны Западного и Восточного военных округов. В пятницу состоится ритуал первого заступления на боевое дежурство боевых расчетов ЗРС, после чего начнется боевое дежурство. Кроме того, будут отработаны практические действия боевых расчетов в ходе приведения комплексов в полную боевую готовность.
Как отмечают наблюдатели, новые системы заступают на боевое дежурство в Приморском крае на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.
ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек.
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18.12.2017
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