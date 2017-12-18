Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны размещает С-400 для прикрытия Владивостока

19.12.2017 Интерфакс-АВН 378 0
0
Понравилась новость?
 +9
Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фото
Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые дивизионные комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступят на дежурство в пятницу во Владивостоке и Ленинградской области, сообщает Минобороны России.

Как говорится на официальном сайте ведомства, 22 декабря произойдет "заступление на боевое дежурство по охране восточных и западных воздушных рубежей РФ новых дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (Владивосток, Приморский край, Зеленогорск, Ленинградская область)".

В Минобороны отмечают, что системы С-400 поступили на вооружение соединений противовоздушной обороны Западного и Восточного военных округов. В пятницу состоится ритуал первого заступления на боевое дежурство боевых расчетов ЗРС, после чего начнется боевое дежурство. Кроме того, будут отработаны практические действия боевых расчетов в ходе приведения комплексов в полную боевую готовность.

Как отмечают наблюдатели, новые системы заступают на боевое дежурство в Приморском крае на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы