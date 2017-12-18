Названы причины провала украинских танков "Булат"
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Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на военном параде в честь 25-летия независимости Украины. Киев, 24.08.2016.
Источник: УНИАН
К провалу украинских танков Т-64БМ "Булат", которые оказались непригодны для боев, привел целый комплекс причин. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Мы объявили о переходе на стандарты НАТО, но у нас сейчас нет своей сертификационной базы. Еще одна причина — система ответственности за срыв качества, несмотря на войну, не налажена", — пояснил он.
Бадрак отметил, что при правительстве до сих пор нет специальной структуры, которая занималась бы контролем качества техники и управлением оборонной промышленностью. "Перевооружение армии проходит в режиме ручного управления и спорадических усилий отдельных энтузиастов. Понятно, что армия будет воевать тем, что ей дадут. Дадут винтовки — будет воевать винтовками. Но если мы хотим видеть ее оснащенной новыми высокотехнологичными системами, то при нынешнем подходе этого не будет", — подчеркнул эксперт.
Часть "Булатов" была потеряна в боях, еще десятки машин простаивают на заводе в Харькове без ремонта и пребывают в учебных центрах, что привело к неспособности сформировать из них даже один батальон (31 танк). Военные объяснили отказ от этих танков их большой массой и слабым двигателем. В качестве альтернативы используются линейные Т-64, а также различные модификации Т-72 и Т-80, эксплуатировавшиеся в составе Группы советских войск Германии.
"Булат" представляет собой глубокую модернизацию советских танков Т-64А/Б/БВ. Он был принят на вооружение в 2004 году. В 2014-м украинская армия начала применять эту технику в вооруженном конфликте на юго-востоке страны, в частности в боях за луганский аэропорт, тогда же была подбита первая машина данного типа.
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18.12.2017
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