Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Названы причины провала украинских танков "Булат"

19.12.2017 Lenta.ru 687 0
0
Понравилась новость?
 0
Танки Т-64БМ "Булат"
Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на военном параде в честь 25-летия независимости Украины. Киев, 24.08.2016.
Источник: УНИАН

К провалу украинских танков Т-64БМ "Булат", которые оказались непригодны для боев, привел целый комплекс причин. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Мы объявили о переходе на стандарты НАТО, но у нас сейчас нет своей сертификационной базы. Еще одна причина — система ответственности за срыв качества, несмотря на войну, не налажена", — пояснил он.

Бадрак отметил, что при правительстве до сих пор нет специальной структуры, которая занималась бы контролем качества техники и управлением оборонной промышленностью. "Перевооружение армии проходит в режиме ручного управления и спорадических усилий отдельных энтузиастов. Понятно, что армия будет воевать тем, что ей дадут. Дадут винтовки — будет воевать винтовками. Но если мы хотим видеть ее оснащенной новыми высокотехнологичными системами, то при нынешнем подходе этого не будет", — подчеркнул эксперт.

Часть "Булатов" была потеряна в боях, еще десятки машин простаивают на заводе в Харькове без ремонта и пребывают в учебных центрах, что привело к неспособности сформировать из них даже один батальон (31 танк). Военные объяснили отказ от этих танков их большой массой и слабым двигателем. В качестве альтернативы используются линейные Т-64, а также различные модификации Т-72 и Т-80, эксплуатировавшиеся в составе Группы советских войск Германии.

"Булат" представляет собой глубокую модернизацию советских танков Т-64А/Б/БВ. Он был принят на вооружение в 2004 году. В 2014-м украинская армия начала применять эту технику в вооруженном конфликте на юго-востоке страны, в частности в боях за луганский аэропорт, тогда же была подбита первая машина данного типа.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Т-72
Т-80
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы