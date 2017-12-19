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Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом

19.12.2017 Известия.ru 648 2
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Высотный перехватчик Миг-31
Высотный перехватчик Миг-31.
Источник: ТАСС/Владислав Белогруд

На Тихоокеанском флоте создается новая армия ВВС и ПВО

В 2018 году морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота объединят в составе мощной армии со штабом на Камчатке. Новое оперативное объединение будет включать по меньшей мере две дивизии — авиационную и сил ПВО. Ему поручено контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе. По оценке экспертов, формирование армии ВВС и ПВО по соседству с Аляской свидетельствует о наращивании ударного потенциала Тихоокеанского флота.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, формирование армии ВВС и ПВО начнется в 2018 году. В ее состав перейдут авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска. Зона ответственности будущего оперативного объединения простирается от Северных Курил до арктического острова Врангеля.

Такие преобразования происходят и на других флотах. В декабре 2015 года сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота. Как заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу, это сделано для усиления контроля воздушного пространства в Арктике.

Одновременно с формированием тихоокеанской армии ВВС и ПВО меняется структура авиационных сил. Вместо созданных после не совсем удачной реформы 2008 года аморфных и плохо управляемых авиабаз воссоздаются полки и дивизии. В состав смешанных авиаполков наряду с эскадрильями противолодочных и транспортных самолетов, истребителей, разведчиков и ракетоносцев войдут подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Основу группировки новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. В составе авиаполка есть эскадрилья противолодочных самолетов с модернизированными Ил-38Н "Новелла". В Елизово базируются и высотные перехватчики Миг-31. На Камчатке имеются еще эскадрильи вертолетов и беспилотников. В военном ведомстве не исключают, что некоторые авиаподразделения в будущем пополнятся новой техникой и получат полковой статус.

В составе 53-й дивизии ПВО — радиотехнический и зенитный ракетный полки. А также радиолокационные посты, авиационные комендатуры, пункты наведения авиации, расположенные на Камчатке, Чукотке, острове Врангеля и в других районах российского северо-востока.

Собранные под единым командованием силы авиации и ПВО смогут оперативно отслеживать угрозы в своей зоне ответственности и эффективно им противостоять. Задача группировки — исключить внезапное воздушное нападение, мгновенно пресекать любые попытки проверить на прочность российские рубежи. Армия ВВС и ПВО будет действовать в едином контуре управления с основными силами Тихоокеанского флота и всего Восточного военного округа.



Как рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков, создание подобных формирований на тихоокеанском направлении очень своевременно.

— Этот регион в последнее время стал "горячим". Военная активность США здесь повысилась в разы под предлогом северокорейской ракетной угрозы, — пояснил Алексей Леонков. — В районе Чукотки и Камчатки мы непосредственно граничим с Аляской, где построены крупные авиационные и морские базы США. В Тихом океане у Соединенных Штатов шесть авианосцев.

По словам эксперта, формирование армий ВВС и ПВО можно расценивать как асимметричный ответ на активность военной авиации США.

— Сосредоточение под единым командованием разведывательных и ударных возможностей морской авиации и сил противовоздушной обороны — существенный сдерживающий фактор для любых агрессивных поползновений, — отметил Алексей Леонков.

Ожидается, что на втором этапе структурной реформы в составе Тихоокеанского флота появится еще одна армия ВВС и ПВО с подчиненными ей частями, дислоцированными в Приморье. В зону ее ответственности войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря. Вблизи тихоокеанских границ России время от времени появляются с непонятными намерениями крупные авианесущие соединения США.



Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Евгений Андреев
18.12.2017
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13453
№1
19.12.2017 01:26
Цитата, q
Собранные под единым командованием силы авиации и ПВО смогут оперативно отслеживать угрозы в своей зоне ответственности и эффективно им противостоять.
+2
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RU
Сергей-82
11113
№2
19.12.2017 16:57
Цитата, q
Собранные под единым командованием силы авиации и ПВО смогут оперативно отслеживать угрозы в своей зоне ответственности и эффективно им противостоять.
Может надо сперва создать настоящию армию,а на бумаге.
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