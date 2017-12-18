Видео: Как учатся пусковые расчеты "Ярсов"



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало видео, где показало, как военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осваивают мобильные комплексы на современных тренажерах.

В общей сложности в соединения, вузы и учебные центры РВСН за пять лет поступило около 500 тренажеров, свыше 100 - в текущем году. В том числе речь идет о ракетных соединениях, переоснащаемых на новейший стратегический ракетный комплекс (СРК) "Ярс".

Как показано в видео, тренажеры полностью имитируют обстановку в кабине механика-водителя, а современное компьютерное оборудование позволяет моделировать все возможные ситуации: маневрирование на узких дорогах, езда в темноте, в составе колонны, атака СРК наземными соединениями противника и так далее.

Самое главное, что тренажеры позволяют пусковым расчетам "Ярсов" отработать штатные и внештатные ситуации до деталей, благодаря чему не возникает сюрпризов при несении боевой службы. Кроме того, как сообщалось ранее, учебное оборудование позволяет каждому соединению экономить более 150 тысяч литров горючего в год.

Напомним, 17 декабря РВСН отметили 58-ю годовщину со дня образования.

Алексей Иванов