Мотострелков ЦВО вооружили новейшими ПЗРК "Верба"



ПЗРК Верба. Архивное фото.

Источник: © Фото : КБ Машиностроения ПЗРК Верба. Архивное фото.Источник: © Фото : КБ Машиностроения

Новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" поступили по гособоронзаказу на вооружение мотострелкового соединения Центрального военного округа, которое дислоцируется на Алтае.

Современная ПЗРК отличается превосходными характеристиками по чувствительности, точности, устойчивости к помехам: по эффективности она превосходит предыдущее поколение (например, комплекс "Игла-С") в полтора-два раза, особенно на рубежах более трех километров.

"Верба" предназначена для поражения низколетящих целей в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой точностью поражает такие малоизлучающие цели, как крылатые ракеты и беспилотники. Эффективна на высотах от 10 метров до 4,5 километра и на дальностях от 500 метров до 6,5 километра. Может применяться в том числе в горных и морских условиях, в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Оружие оснащено автоматизированной системой управления. С ней солдатам не нужно визуально искать цели: комплекс АСУ способен обнаружить объект за 40 или 80 километров (зависит от модификации) и отдать команду оператору ПЗРК для занятия позиции. Среди неоспоримых "талантов" системы - способность вычислить по ГЛОНАСС позицию стрелка и указать ему азимут для стрельбы.

Как отметил официальный представитель военного округа Ярослав Рощупкин, в состав поставленных в войска комплексов, помимо ракет и пусковых устройств, входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также - средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

Татьяна Воробьева