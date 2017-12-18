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Видео: советский "катер с пушкой" модернизировали во Вьетнаме

19.12.2017 Российская газета 390 0
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Легкий плавающий танк ПТ-76
Легкий плавающий танк ПТ-76.
Источник: rg.ru

Советский легкий плавающий танк ПТ-76 в настоящее время активно используется вооруженными силами Вьетнама. Более того, военные инженеры этой страны модернизировали старый советский танк. Судя по появившимся в декабре 2017 года видеокадрам, они решили улучшить возможности танка по ведению огня в ночных условиях и повысить точностные характеристики, оборудовав его современным прицелом.

Прицел монтируется над 76-мм орудием. Информация с него поступает на смонтированный в боевом отделении специальный монитор.

В настоящее время модернизированный танк, названный в сюжете вьетнамского телевидения "ПТ-16", проходит испытания на полигоне.

Легендарная "пэтэшка" или, как его еще называли в войсках "катер с пушкой", был принят на вооружение Советской армии 66 лет назад. Вьетнам начал получать эту технику в 1960 году.

Начиная с 1968 года, эти танки активно применялись в боях против американских войск и армии южного Вьетнама. ПТ-76 зарекомендовали себя как простые и надежные машины с исключительно высокой проходимостью. Как оказалось, они прекрасно выдерживали попадания наиболее массового противотанкового оружия на тогдашнем театре военных действий - РПГ М72 одноразового применения.

Сообщалось, что Вьетнамская народная армия до сих пор обладает сравнительно крупным для техники подобного класса парком легких плавающих танков. Всего в сухопутных войсках и морской пехоте насчитывается около 300 таких боевых машин.

Разумеется, по всем характеристикам ПТ-76 давно безнадежно устарели. Специалисты различных стран, в том числе и России, неоднократно создавали различные варианты модернизации: от сравнительно бюджетных - до столь радикальных, что от первоначального варианта оставался лишь корпус. Данные предложения ориентировались, в том числе, и на Вьетнам. Однако командование ВНА долгое время в качестве приоритетных направлений рассматривало, прежде всего, развитие ВВС, ВМС и ПВО. Сухопутные войска, в частности закупки бронетанковой техники, по мнению многих военных экспертов, финансировались по остаточному принципу. Поэтому не удивительно, что бронетанковая техника этой страны - это в подавляющем большинстве образцы 50-60 гг. Причем встречается не только советская, но даже и трофейная американская, вроде бронетранспортеров М113.

Судя по всему, в настоящее время решено взяться и за вооружение сухопутных войск. Наиболее значительным и качественным прорывом стало приобретение российских основных танков Т-90С. Разумеется, от устаревшей техники сразу никто отказываться не будет. Ее будут модернизировать и продолжат поддерживать в боеспособном состоянии. Новые прицелы для ПТ-76 - пример ведущихся работ в данном направлении.


Алексей Моисеев
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
M113 БТР
ПТ-76
Т-90 "Владимир"
Т-90С

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