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Итальянская "летающая парта" учится воевать

19.12.2017 Warspot 325 0
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Лёгкий истребитель M-346FA.
Лёгкий истребитель M-346FA.
Источник: flightglobal.com

Итальянский учебно-боевой самолёт M-346 делает успешные шаги в сторону лёгкого истребителя. Вчера, 17 декабря, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Leonardo провела испытания ракет AIM-9L Sidewinder класса "воздух-воздух" на самолёте M-346FA (Fighter Attack).

Самолёт M-346 был разработан как учебно-тренировочный, но благодаря удачной конструкции также будет выпускаться в модификации лёгкого истребителя. Дебют M-346FA состоялся на Paris Air Show 2017, где компания Leonardo провела пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировала своё новое творение.

Тестовый пуск ракеты AIM-9L Sidewinder с M-346FA прошёл на испытательном полигоне Сальто-ди-Квирра на острове Сардиния. Ракета отделилась от самолёта на высоте 1500 м и скорости 1000 км/ч. В Leonardo указывают, что пуск прошёл в соответствии с прогнозами и считается успешным. Ранее на M-346FA уже были испытаны сброс бомб и стрельба из подвесной скорострельной пушки.


Тестовый пуск ракеты AIM-9L Sidewinder с M-346FA.
Источник: flightglobal.com

Компания Leonardo заявляет, что M-346FA может использоваться как самолёт для подготовки пилотов боевой авиации, а также как лёгкий истребитель или самолёт-разведчик. Самолёт оснащён многорежимным радаром Grifo, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" общей массой до 2 т. Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолёты с низкой стоимостью эксплуатации.

Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева). Первый полёт M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.
18.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
Польша
Россия
Сингапуp
Компании
Leonardo
ОКБ им. Яковлева

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