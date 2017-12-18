Двигатели ОДК обеспечили запуск ракеты-носителя с длительной экспедицией на МКС

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Ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-07». На борту корабля – экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Ракета стартовала 17 декабря 2017 года в 10:21 мск с площадки 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели РД-107А/РД-108А первой и второй ступеней отработали без замечаний.

В составе экспедиции МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

С 1961 года произведенные на ПАО «Кузнецов ракетные двигатели испытываются на собственной испытательной базе – обособленном подразделении «Винтай». В настоящее время проводятся мероприятия по автоматизации его стендовых систем.