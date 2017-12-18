Адмирал Валуев прокомментировал создание новой армии на Камчатке



Артиллерийская установка Шилка Сибирского военного округа во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Поляков Артиллерийская установка Шилка Сибирского военного округа во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Поляков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новая армия ВВС и ПВО на Камчатке может стать важным компонентом оперативно-стратегического комплекса для эффективной борьбы с ракетами, авиацией и корабельными силами вероятного противника, заявил РИА Новости в понедельник бывший командующий Балтийским флотом (в 2001-2006 годах) адмирал Владимир Валуев.

Морская авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота будут объединены, а штаб новой армии будет располагаться на Камчатке, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России. Издание отмечает, что создание новой армии, которой предстоит контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе, начнется в 2018 году. По данным газеты, новое объединение будет создано для отслеживания угроз, а также противостояния возможному внезапному авиаудару. Ожидается, что в будущем в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.

Новая оборонная структура, по информации "Известий", будет состоять из авиационной части, зенитных ракетных и радиотехнических войск; основу новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.

"Все делается правильно. Должен быть "зонтик", прикрывающий войска и силы на северо-востоке России с центром на Камчатке. Там должен быть оперативный штаб, пункты управления. Зона ответственности новой армии ВВС и ПВО - акватории Японского, Охотского морей, Курильские острова, Камчатка, Чукотка", - считает Валуев.

По его мнению, новое объединение соответствует духу времени. "Армия ВВС и ПВО будет бороться с крылатыми и баллистическими ракетами, авиацией вероятного противника", - полагает адмирал.

Он отметил, что для борьбы с надводными кораблями, авианосными ударными группами в регионе "необходимо развернуть дополнительные береговые ракетные комплексы с крылатыми ракетами, задействовать базирующиеся на Камчатке подводные лодки и надводные корабли с ракетами "Калибр", для прослушивания прибрежной акватории - использовать систему стационарных буев".

"После проведения всех необходимых мероприятий это будет завершенный комплекс, мощное оперативно-стратегическое объединение, способное решать все современные и перспективные учебно-боевые задачи", - считает Валуев.