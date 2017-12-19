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Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"

19.12.2017 ЦАМТО 255 1
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Первый ракеты BrahMos-A с истребителя Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с подвешенным опытным образцом сверхзвуковой ракеты BrahMos-A. Насик (Индия), 22.11.2017.
Источник: BrahMos AerospaceВидео:

ЦАМТО, 18 декабря. В Индии начались работы по переоборудованию 40 истребителей Су-30МКИ для применения крылатых ракет воздушного базирования "БраМос-А", сообщает Press Trust of India.

Как ожидается, компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), которая выполнила соответствующие работы по модификации первых двух Су-30МКИ, завершит проект к 2020 году. Всего ВВС планируют оснастить версией "БраМос-А" 42 истребителя Су-30МКИ в составе двух эскадрилий.

Министерство обороны Индии 22 ноября объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос-А" воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии подписали контракт стоимостью 65,16 млрд. рупий (648 млн. долл.) с индийско-российским совместным предприятием BrahMos Aerospace на закупку ракет в версии ACLM. Таким образом, общий стоимостной объем заказа на КР "БраМос" в наземной, морской и воздушной версиях на текущий момент достиг 271,50 млрд. рупий. (2,7 млрд. долл.).

После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР "БраМос-A" в одном из телерепортажей Times News 26 ноября высокопоставленный индийский чиновник сообщил, что разработку более легкого варианта КРВБ "БраМос-NG" планируется завершить к 2019 году.

Версия КР воздушного базирования "БраМос-NG" разрабатывается для применения, прежде всего, с борта легкого боевого самолета национальной разработки LCA "Теджас" (Tejas Light Combat Aircraft). Су-30МКИ, в свою очередь, сможет нести три такие ракеты вместо двух "БраМос-A". Вес новой ракеты составит 1500 кг (у КР "БраМос-A" – 2,5 т), длина – 6 м, диаметр – 0,5 м, скорость – 3,5М (2,8М). Радиус действия и масса боевой части не будут отличаться от базового варианта – 290 км и 300 кг, соответственно.

Также известно, что совместное предприятие BrahMos Aerospace разрабатывает гиперзвуковую версию "БраМос-2" (K).
18.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
Проекты
2020-й год
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
MU
Враг
8209
№1
19.12.2017 19:30
Цитата
Версия КР воздушного базирования "БраМос-NG" разрабатывается для применения, прежде всего, с борта легкого боевого самолета национальной разработки LCA "Теджас" (Tejas Light Combat Aircraft). Су-30МКИ, в свою очередь, сможет нести три такие ракеты вместо двух "БраМос-A". Вес новой ракеты составит 1500 кг (у КР "БраМос-A" – 2,5 т), длина – 6 м, диаметр – 0,5 м, скорость – 3,5М (2,8М). Радиус действия и масса боевой части не будут отличаться от базового варианта – 290 км и 300 кг, соответственно.
Интересно, за счёт каких чудес масса БЧ и дальность сохранятся?

Цитата
2,5-тонная ракета летит почти в три раза быстрее скорости звука - 2,8М, дальность полета 290 км. Ракета производится на заводе совместного индийско-российского предприятия, дальность в перспективе может быть увеличена до 400 км, так как в прошлом году Индия стала полноправным членом международного Режима по контролю над ракетными технологиями (РКРТ).
https://vpk.name/news/201589_bramosa__samoe_tyazheloe_oruzhie_su30mki.html
Версия, летающая на 400 км и версия, летающая на 290 км отличаются габаритами и массой? Если нет, то "чудеса" объяснимы )

Но всё же LRASM при массе 1100 кг имеет БЧ 450 кг и дальность под 900 км, имея при этом ещё и РЭБ (тратится на неё много энергии, которую тоже надо возить), более сложную электронику, позволяющую перенацеливать ракету в полёте или получать целеуказание после старта, а также:
Цитата
система управления LRASM должна позволять ракете выполнять различные схемы поиска цели (движение «змейкой», спиралью, и т.д.), а её бортовая аппаратура — идентифицировать обнаруженные объекты в сложной помеховой обстановке. Предполагается, что запущенная в район поиска ракета сможет находиться в воздухе длительное время, идентифицируя обнаруженные объекты до тех пор, пока не обнаружит корабль, сходный по характеристикам с заданной целью, и затем атакует его.
При запуске нескольких, нужно обмениваться информацией, осуществлять независимый поиск и передавать друг другу координаты обнаруженной цели, формировать общую схему атаки с учётом различных условий. Ракеты также должны быть способны к выполнению сложных манёвров уклонения, применению мер радиоэлектронной борьбы для прорыва противовоздушной обороны противника. Основной целью разработки является обеспечение возможности для ракеты действовать автономно, без предварительного программирования реперных точек курса, и обнаруживать цель без внешнего целеуказания.
F-15 может нести 3 LRASM, лёгкий однодвигательный F-35 - 2 штуки.
Сверхзвуковой движок гораздо более прожорлив, требования к корпусу ракеты тоже резко возрастают, сама ракета дорожает. В общем на сколько оправдан сверхзвук в "БраМос"-ах - большой вопрос.
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