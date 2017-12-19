Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"



Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с подвешенным опытным образцом сверхзвуковой ракеты BrahMos-A. Насик (Индия), 22.11.2017.

Источник: BrahMos AerospaceВидео: Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с подвешенным опытным образцом сверхзвуковой ракеты BrahMos-A. Насик (Индия), 22.11.2017.Источник: BrahMos AerospaceВидео:

ЦАМТО, 18 декабря. В Индии начались работы по переоборудованию 40 истребителей Су-30МКИ для применения крылатых ракет воздушного базирования "БраМос-А", сообщает Press Trust of India.

Как ожидается, компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), которая выполнила соответствующие работы по модификации первых двух Су-30МКИ, завершит проект к 2020 году. Всего ВВС планируют оснастить версией "БраМос-А" 42 истребителя Су-30МКИ в составе двух эскадрилий.

Министерство обороны Индии 22 ноября объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос-А" воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии подписали контракт стоимостью 65,16 млрд. рупий (648 млн. долл.) с индийско-российским совместным предприятием BrahMos Aerospace на закупку ракет в версии ACLM. Таким образом, общий стоимостной объем заказа на КР "БраМос" в наземной, морской и воздушной версиях на текущий момент достиг 271,50 млрд. рупий. (2,7 млрд. долл.).

После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР "БраМос-A" в одном из телерепортажей Times News 26 ноября высокопоставленный индийский чиновник сообщил, что разработку более легкого варианта КРВБ "БраМос-NG" планируется завершить к 2019 году.

Версия КР воздушного базирования "БраМос-NG" разрабатывается для применения, прежде всего, с борта легкого боевого самолета национальной разработки LCA "Теджас" (Tejas Light Combat Aircraft). Су-30МКИ, в свою очередь, сможет нести три такие ракеты вместо двух "БраМос-A". Вес новой ракеты составит 1500 кг (у КР "БраМос-A" – 2,5 т), длина – 6 м, диаметр – 0,5 м, скорость – 3,5М (2,8М). Радиус действия и масса боевой части не будут отличаться от базового варианта – 290 км и 300 кг, соответственно.

Также известно, что совместное предприятие BrahMos Aerospace разрабатывает гиперзвуковую версию "БраМос-2" (K).