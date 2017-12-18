МНО Литвы получило первые бронемашины "Боксер"
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Первые два полученные вооруженными силами Литвы колесных бронетранспортера германского производства GTK Boxer (Vilkas) в учебном варианте. 15.12.2017.
Источник: Irmantas Grusauskas / Министерство национальной обороны Литвы
ЦАМТО, 18 декабря. Министерство национальной обороны Литвы объявило о прибытии 15 декабря в страну первых двух учебных бронемашин "Вилкас" с колесной формулой 8х8 (национальное обозначение ББМ "Боксер").
Официальная презентация техники средствам массовой информации должна состояться 18 декабря в Каунасе. В церемонии, как панируется, примет участие министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Учебные бронемашины не оснащены вооружением и рядом других систем, которыми оборудуются боевые машины. В то же время, они оснащены оборудованием, которое помогает инструкторам в обучении водителей.
После завершения всех процедур передачи машин заказчику техника официально будет принята на вооружение ВС Литвы, и уже в этом году начнет применяться для обучения личного состава.
Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года сформированное компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann совместное предприятие ARTEC объявило о заключении с ВС Литвы через Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) контракта на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, а также трех учебных машин. Кроме того, соглашение предусматривает техническое обслуживание техники, поставку запчастей на начальном этапе, передачу технической документации, поставку систем обучения и тренажеров, специального оборудования, боеприпасов и т.д. Общая стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).
Адаптированная под требования Вооруженных сил Литвы бронемашина получила обозначение БМП "Вилкас"/"Волк" (IFV Vilkas). Предполагается, что первые боевые бронированные машины будут доставлены в Литву в начале 2019 года. Полностью поставка ББМ в четырех версиях будет выполнена к 2021 году. При этом 53 машины будут изготовлены KMW, а 35 ед. – "Рейнметалл". Новые ББМ поступят на вооружение двух батальонов механизированной пехотной бригады "Железный Волк".
Литва стала третьим покупателем ББМ "Боксер" после Германии и Нидерландов. Контракт с Литвой увеличил общее количество заказанных бронемашин "Боксер" почти до 700 ед.
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18.12.2017
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