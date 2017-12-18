Зенитчики общевойсковой армии ЗВО в Курской области получили новейший комплект ЗРК "Бук-М3"
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Самоходная огневая установка (СОУ) ЗРК 9К317М "Бук-М3" на испытаниях на полигоне Капустин Яр (История отечественной радиолокации. М., Столичная энцеклопедия, 2014 г.).
Источник: militaryrussia.ru
ЦАМТО, 18 декабря. Приемка зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" прошла в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, после чего военный эшелон совершил марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации в Курской области.
"Всего военный эшелон прошел по железной дороге и трассам федерального значения свыше 2000 км", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.
"Торжественные мероприятия по приемке техники в зенитно-ракетное соединение армии прошло на территории воинской части в присутствии всего личного состава соединения. В ближайшее время зенитчикам предстоит пройти трехмесячное обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Военнослужащие изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса", – сообщил начальник войск ПВО армии полковник Игорь Кузнецов.
Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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18.12.2017
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