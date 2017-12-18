Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Департамент госзакупок Минобороны России получил престижную награду "Гарантированная прозрачность"

19.12.2017 ЦАМТО 356 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 18 декабря. Департамент государственных закупок Минобороны России в рамках XI ежегодной торжественной церемонии подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок", проводимой под эгидой Торгово-промышленной палаты, был удостоен награды "Гарантированная прозрачность".

Проводимая Департаментом госзакупок Минобороны России эффективная деятельность в контрактной системе в сфере закупок была оценена независимым исследовательским учреждением "Национальная ассоциация участников электронной торговли", которая считается признанным экспертом в области экономического, информационного, правового анализа закупочной деятельности посредством сети Интернет и коммуникационных технологий.

"Нам особенно приятно было получить этот приз, потому что Торгово-промышленная палата и НАУЭТ абсолютно не заинтересованы в том, кто и какое место займет в рейтинге. Они выработали свою методику оценки и придерживаются ее, невзирая на ранги", – подчеркнул руководитель Департамента госзакупок Минобороны Георгий Форсов.

В нынешнем рейтинге участвовали более 400 заказчиков всех уровней, в том числе 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня и 85 субъектов Российской Федерации.

"Национальный рейтинг прозрачности закупок" – это независимый негосударственный проект с ежегодным подведением итогов исследования уровня прозрачности осуществления закупок. Он проходит с 2006 года и его цель – получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ТПП
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы