Департамент госзакупок Минобороны России получил престижную награду "Гарантированная прозрачность"
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Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 18 декабря. Департамент государственных закупок Минобороны России в рамках XI ежегодной торжественной церемонии подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок", проводимой под эгидой Торгово-промышленной палаты, был удостоен награды "Гарантированная прозрачность".
Проводимая Департаментом госзакупок Минобороны России эффективная деятельность в контрактной системе в сфере закупок была оценена независимым исследовательским учреждением "Национальная ассоциация участников электронной торговли", которая считается признанным экспертом в области экономического, информационного, правового анализа закупочной деятельности посредством сети Интернет и коммуникационных технологий.
"Нам особенно приятно было получить этот приз, потому что Торгово-промышленная палата и НАУЭТ абсолютно не заинтересованы в том, кто и какое место займет в рейтинге. Они выработали свою методику оценки и придерживаются ее, невзирая на ранги", – подчеркнул руководитель Департамента госзакупок Минобороны Георгий Форсов.
В нынешнем рейтинге участвовали более 400 заказчиков всех уровней, в том числе 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня и 85 субъектов Российской Федерации.
"Национальный рейтинг прозрачности закупок" – это независимый негосударственный проект с ежегодным подведением итогов исследования уровня прозрачности осуществления закупок. Он проходит с 2006 года и его цель – получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.12.2017
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