На новейшем модульном водолазном катере-катамаране ТОФ торжественно поднят Андреевский флаг
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Многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения СМК-2177.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 18 декабря. На одном из причалов Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Улисс состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага поисково-спасательных судов ВМФ на новейшем многофункциональном модульном водолазном катере катамаранного типа "СМК-2177".
В церемонии приняли участие руководители управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ТОФ, военнослужащие и гражданский персонал подразделений УПАСР, ветераны-спасатели.
Выступая на митинге, начальник УПАСР ТОФ капитан 1 ранга Максим Алалыкин отметил, что современный модульный катер с новейшим оборудованием существенно расширит возможности спасателей, позволит обеспечивать работу водолазных специалистов как в закрытых бухтах, так и во всей акватории залива Петра Великого при волнении моря до 4 баллов.
Также начальник управления отметил, что в следующем году Тихоокеанский флот получит еще один новейший водолазный катер, однако это будет уже судно другого проекта. На причале был зачитан приказ главнокомандующего Военно-морским флотом о приеме судна в состав ВМФ, после чего капитан 1 ранга Максим Алалыкин вручил флаг капитану судна Ивану Калащникову. Флаг был торжественно поднят на мачте "СМК-2177" под гимн Российской Федерации.
После завершения митинга гости праздника и ветераны части смогли осмотреть новое судно.
Справочно:
Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" стал вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он был построен в Орехово-Зуево и блоками переправлен для окончательной сборки в Приморье. Спущен на воду в августе 2017 года. По сравнению с кораблями прежнего проекта новое судно обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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18.12.2017
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