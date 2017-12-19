Россия начинает серийное производство Су-57
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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник: © Wikipedia, Dmitry Zherdin
В 2018 году Россия начинает серийное производство боевого самолета пятого поколения Су-57 (также известного как T-50). Самолет построен с использованием технологии "стелс" и должен стать конкурентом самолетам F-22 и F-35. Российские власти также намекают, что может быть произведено гораздо больше самолетов, чем было запланировано первоначально.
На прошлой неделе издание Aldrimer.no сообщило, что Су-57 впервые совершил полет с новым мотором. Российский проект самолета пятого поколения на протяжении ряда лет сталкивался с различными проблемами, в частности, у России не было моторов достаточно большой мощности. Поэтому Су-57 ранее "заимствовал" мотор, рассчитанный на применение на более старых боевых самолетах. Но 6 декабря самолет поднялся в воздух с новым и улучшенным двигателем. Таким образом, похоже, что одна из главных проблем российского проекта самолета пятого поколения решена.
Начало серийного производства в следующем году, количество самолетов не известно
Вскоре после этого появилось сообщение о том, что Россия начинает серийное производство этих самолетов. Это должно происходить в Хабаровском крае на востоке страны. "Испытания самолета заканчиваются в этом году, а на следующий год стартует его серийное производство", - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в интервью информационному агентству ТАСС. Это значит, что самолет включается в программу государственного оборонного заказа и по мере производства поставляется в вооруженные силы. Все проблемы решены, утверждают русские. "Мы решили это, и больше проблем нет. Работа продолжается согласно плану", - добавляет губернатор.
Ранее в России заявляли, что будет построено 13 самолетов. Сегодня власти страны впервые говорят нечто иное. Первые 12 самолетов называются теперь предварительной производственной серией. Это значит, что их будут строить в первую очередь, а после испытательного периода, судя по всему, последуют еще заказы на изготовление таких самолетов. Но не было сказано, о каком количестве идет речь.
Если самолет как концепция будет удачным, не в последнюю очередь благодаря применениям технологии "стелс", то количество этих самолетов будет значительным. Но это зависит от результатов испытаний в течение следующих нескольких лет.
Проблемы с качеством "стелс"
Российский проект пятого поколения находился в стадии планирования уже в восьмидесятые годы, но был отложен в долгий ящик на много лет, прежде чем им снова стали заниматься в 2000 году. В начале в 2010 году полетел первый прототип. Сегодня их построено восемь, а может, девять или десять. Ни один из этих самолетов не готов к боевому применению.
Мотор, который используется в самолете в настоящее время, слишком слаб. В качестве временного решения на самолетах Су-57 используется мотор, который установлен на Су-35.
Многие СМИ между тем публикуют материалы о проблемах российской технологии "стелс". Во-первых, вряд ли уровень качества этой технологии такой же, как у американских самолетов. Во-вторых, многие самые важные виды оружия, которые Россия планирует использовать на этих самолетах, не умещаются в боевых отсеках самолета.
Это относится, например, к противокорабельной ракете Х-35 и крылатой ракете "БраМос-А". В августе портал Business Insider Nordic сообщал, что это оружие должно крепиться снаружи на корпусе самолета, что может повлиять на скрытность от радара.
Самолет должен иметь сверхзвуковую скорость и быть невидимым для радаров
Нет доступной информации о Су-57 (она в основном засекречена), но известно, что самолет должен иметь характеристики supercruise. Это значит, что крейсерская скорость должна быть выше скорости звука без использования форсажных камер. Многие самолеты в состоянии поддерживать такую высокую скорость только в течение короткого времени и только с использованием форсажных камер.
Ожидается, что самолет будет обладать высокой маневренностью и комбинировать так называемую скорость сваливания с последующим маневром поворота, как это делают F-35 и F-22. Кроме того, самолет возможно контролировать даже при высоких углах атаки. Угол атаки - это угол крыльев самолета по отношению к потоку воздуха. У самолета, который летит прямо параллельно земле, уровень угла атаки небольшой. При резком движении вверх самолет может находиться поперек потока воздуха, в этом случае у него будет высокий угол атаки. Производить такие маневры считается важной способностью, особенно в близком бою с другим самолетом.
У Су-57, кроме того, - продвинутая авионика, мощные радары, системы предупреждения, и значительная часть его конструкции состоит из композитных материалов. В боевых отсеках самолет предполагается разместить мощное оружие, в частности ракеты.
Торстейн Корсволд (Thorstein Korsvold)
AldriMer.no, Норвегия
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18.12.2017
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Терентий_410
69
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№1
19.12.2017 07:06
Многие СМИ между тем публикуют материалы о проблемах российской технологии "стелс". Во-первых, вряд ли уровень качества этой технологии такой же, как у американских самолетов. Во-вторых, многие самые важные виды оружия, которые Россия планирует использовать на этих самолетах, не умещаются в боевых отсеках самолета.
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Американская концепция: в первом эшелоне идут самолеты стелс
с оружием в боевых отсеках. Они прорывают наземное ПВО. Во
втором эшелоне могут идти такие же самолеты стелс с большим
количеством оружия на внешних подвесках , которые зачищают
поле боя.
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Алексей60
2317
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№2
19.12.2017 07:10
И как это им удаётся?
Цитата, q
Многие СМИ между тем публикуют материалы о проблемах российской технологии "стелс". Во-первых, вряд ли уровень качества этой технологии такой же, как у американских самолетов.
Цитата, q
Авторитетное издание Aviation Week заявляет, что участвующие в военной операции в Сирии истребители F-22 стали терять радиопоглощающее покрытие, делающее их малозаметными.))
Цитата, q
Во-вторых, многие самые важные виды оружия, которые Россия планирует использовать на этих самолетах, не умещаются в боевых отсеках самолета.У американцев таких проблем, естественно нет!))
Всё вооружение без проблем влезает во внутренние отсеки!))
Про F-35 я уже молчу.
Кстати, а на Су-57 вообще планируется применять "БраМос-А"?
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gerrfrost
3046
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№3
19.12.2017 09:00
Больше всего улыбнуло вот это:
Цитата, q
В начале в 2010 году полетел первый прототип. Сегодня их построено восемь, а может, девять или десять.Ржу не могу... Хоть бы книжку, что-ли, какую умную почитал...
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Kangaba
173
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№4
19.12.2017 12:52
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Сегодня их построено восемь, а может, девять или десять.Я хоть не спец но прочитав это подумал что автор доклада болен, ему лень хотябы погуглить и он пессимист, а когда увидел что это писал норвежец то всё стало ясно. Ему это не очень интересно также как многим в России не интересно как там развиваются стелс технологии Японии, Китая или Германии.
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polar fox
1
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№5
19.12.2017 16:11
Су-57 впервые совершил полет с новым мотором
Мотором?! Он винтовой, что ли? А может у нас уже и ракеты в космос на моторах летают? На таких, сука, реактивных моторах...
Переводчика ткните в ошибку.
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Враг
8209
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№6
19.12.2017 17:53
Цитата, Алексей60 сообщ. №2
И как это им удаётся?Вы путаете тёплое с мягким. Речь была про ЭПР. Даже чисто визуально и особенно в задней полусфере, где Су-57 даже с двигателем второго этапа имеет круглые сопла, видно, что ЭПР хуже. Но тут ещё отставание в эффективности радиопоглощающих материалов, покрытий. Да и было подтверждение слухам Aviation Week?
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forumow
3925
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№7
19.12.2017 18:10
Су-57 даже с двигателем второго этапа имеет круглые соплаПлоское сопло у нас испытывались ещё в 90-х гг. на Су-27. Видимо решили что "игра не стоит свечь". На F-35, как известно - его тоже нет.
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Алексей60
2317
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№8
19.12.2017 19:19
Речь была про ЭПР.Это Ваши личные домыслы!)
Специально для Вас
Цитата, q
вряд ли уровень качества этой технологии такой же, как у американских самолетов.Где здесь говорится о ЭПР? Или это Вы писали эту статью?
Да и было подтверждение слухам Aviation Week?Улыбнуло!)
Мне заявлению Aviation Week верится больше, чем Вашему...Даже не знаю как назвать то, что вы здесь пишете.
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