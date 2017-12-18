Депутат предположил, зачем Россия создает новую армию на Дальнем Востоке
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ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новую армию ВВС и ПВО на Тихоокеанском флоте (ТОФ) России могут создавать в связи с политической ситуацией и военной составляющей других стран, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее "Известия" сообщали, что в 2018 году морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота объединят в составе мощной армии со штабом на Камчатке. Отмечается, что армии будет поручено контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе.
По мнению Швыткина, армия создается в рамках развития Вооруженных сил РФ, "но и те направления, которые сегодня у нас являются достаточно стратегическими, в том числе и Камчатка, конечно же, мы усиливаем".
"Здесь оцениваются все составляющие: и политическая ситуация, и военная составляющая других стран, и те опасности, которые могут возникнуть извне в отношении нашего государства, то есть на этих направлениях мы усиливаем группировки, которые необходимы для отражения агрессии в случае необходимости", - полагает Швыткин.
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18.12.2017
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