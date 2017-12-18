В минобороны Японии создадут центр управления операциями в космосе и киберпространстве



Флаг Японии.

Источник: © Fotolia / nmann77 Флаг Японии.Источник: © Fotolia / nmann77

В частности, его специалисты будут отслеживать действия военных спутников в околоземном пространстве

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение создать в рамках министерства обороны командный центр для управления операциями в космосе и кибернетическом пространстве. Он будет действовать в тесном сотрудничестве с военными структурами США и НАТО, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

В частности, вместе с западными партнерами предполагается отслеживать в околоземном пространстве действия военных спутников, предназначенных для уничтожения других орбитальных аппаратов. Одновременно будет увеличено подразделение кибернетической безопасности в рамках минобороны с нынешних 110 до примерно 1000 человек.

Создание нового командного центра состоится в рамках пересмотра основных направлений национальной оборонной программы, который правительство Японии проведет в 2018 году, отмечает Kyodo.