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В минобороны Японии создадут центр управления операциями в космосе и киберпространстве

19.12.2017 ТАСС 249 0
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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник: © Fotolia / nmann77

В частности, его специалисты будут отслеживать действия военных спутников в околоземном пространстве

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение создать в рамках министерства обороны командный центр для управления операциями в космосе и кибернетическом пространстве. Он будет действовать в тесном сотрудничестве с военными структурами США и НАТО, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

В частности, вместе с западными партнерами предполагается отслеживать в околоземном пространстве действия военных спутников, предназначенных для уничтожения других орбитальных аппаратов. Одновременно будет увеличено подразделение кибернетической безопасности в рамках минобороны с нынешних 110 до примерно 1000 человек.

Создание нового командного центра состоится в рамках пересмотра основных направлений национальной оборонной программы, который правительство Японии проведет в 2018 году, отмечает Kyodo.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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