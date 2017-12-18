В минобороны Японии создадут центр управления операциями в космосе и киберпространстве
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Флаг Японии.
Источник: © Fotolia / nmann77
В частности, его специалисты будут отслеживать действия военных спутников в околоземном пространстве
ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение создать в рамках министерства обороны командный центр для управления операциями в космосе и кибернетическом пространстве. Он будет действовать в тесном сотрудничестве с военными структурами США и НАТО, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.
В частности, вместе с западными партнерами предполагается отслеживать в околоземном пространстве действия военных спутников, предназначенных для уничтожения других орбитальных аппаратов. Одновременно будет увеличено подразделение кибернетической безопасности в рамках минобороны с нынешних 110 до примерно 1000 человек.
Создание нового командного центра состоится в рамках пересмотра основных направлений национальной оборонной программы, который правительство Японии проведет в 2018 году, отмечает Kyodo.
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18.12.2017
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