Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию

19.12.2017 ТАСС 242 0
0
Понравилась новость?
 0
Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз МС-05"
Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз МС-05".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

На данный момент капсула находится в Челябинской области, после прохождения таможенных процедур ее доставят в Москву и передадут специалистам РКК "Энергия"

ТАСС, 18 декабря. Самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из казахстанского Жезказгана в Челябинскую область. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из Казахстана в Челябинскую область. После прохождения таможенных процедур капсулу доставят в Москву, где она будет передана в распоряжение специалистов РКК "Энергия", - отметил он.

"Союз МС-05" доставил с Международной космической станции космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского, астронавтов NASA и ESA Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ан-12
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы