Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию
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Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз МС-05".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
На данный момент капсула находится в Челябинской области, после прохождения таможенных процедур ее доставят в Москву и передадут специалистам РКК "Энергия"
ТАСС, 18 декабря. Самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из казахстанского Жезказгана в Челябинскую область. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из Казахстана в Челябинскую область. После прохождения таможенных процедур капсулу доставят в Москву, где она будет передана в распоряжение специалистов РКК "Энергия", - отметил он.
"Союз МС-05" доставил с Международной космической станции космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского, астронавтов NASA и ESA Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи.
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18.12.2017
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