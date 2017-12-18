Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию



Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз МС-05".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз МС-05".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

На данный момент капсула находится в Челябинской области, после прохождения таможенных процедур ее доставят в Москву и передадут специалистам РКК "Энергия"

ТАСС, 18 декабря. Самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из казахстанского Жезказгана в Челябинскую область. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" из Казахстана в Челябинскую область. После прохождения таможенных процедур капсулу доставят в Москву, где она будет передана в распоряжение специалистов РКК "Энергия", - отметил он.

"Союз МС-05" доставил с Международной космической станции космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского, астронавтов NASA и ESA Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи.