Консолидированная прибыль концерна "Калашников" в 2018 году вырастет до 3,9 млрд рублей



АО "Концерн "Калашников".

Источник: vpk-news.ru АО "Концерн "Калашников".Источник: vpk-news.ru

Отмечается, что успешные показатели следующего года ожидаются благодаря росту экспорта стрелкового оружия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Консолидированная прибыль группы компаний, входящих в периметр концерна "Калашников", в 2018 году вырастет до 3,9 млрд рублей, по итогам 2017 года этот показатель ожидается на уровне 2,7 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна "Калашников" Павел Скачков.

"Прогноз по выручке на 2018 год у нас такой: концерн "Калашников" планирует выручить около 22,5 млрд рублей по МСФО, группа компаний в целом - порядка 55 млрд рублей. Чистую прибыль по концерну мы ждем на уровне 1,3 млрд рублей, EBITDA - 2,8 млрд рублей, по группе - чистая прибыль ожидается порядка 3,9 млрд рублей, EBITDA - 6,5 млрд рублей", - сказал он.

Скачков пояснил, что в результатах финансовой деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) отражены показатели основных активов концерна - "Ижмаш", "Мытищинский машиностроительный завод", "ЦСТ Зала", "Рыбинские Верфи". За периметром консолидации в группе "Калашников" состоят "Ижевский механический завод", "Вымпел", а также "Верфи братьев Нобеля".

По итогам 2017 года выручка в рамках АО концерн "Калашников" прогнозируется на уровне 14 млрд рублей, EBITDA - 2 млрд рублей, чистая прибыль - 300 млн рублей. "По группе компаний, входящих в периметр "Калашникова" в целом, но не консолидированных в отчете по МСФО, выручка составит порядка 40 млрд рублей, EBITDA на уровне 5,5 млрд рублей. По чистой прибыли - мы должны выйти в этом году на 2,7 млрд рублей в целом", - добавил он.

Скачков пояснил, что часть продукции, произведенной в этом году, будет отгружена в январе 2018 года. "Поэтому у нас будет очень хороший первый квартал 2018 г. и значительный рост прогнозной выручки", - сказал он.

Негативные финансовые результаты "Калашникова" по итогам первого полугодия (убыток около 800 млн рублей), по его словам, связан с сезонностью бизнеса. "Убыток в первом полугодии концерна "Калашников" связан с цикличным характером нашего бизнеса, когда все основные поставки по гособоронзаказу выполняются в четвертом квартале. Период в течение года это, так сказать, "сухой" сезон. Часто эти вещи могут закрываться экспортными поставками, но в этом году у нас они запланированы также на ноябрь и декабрь", - пояснил топ-менеджер.

Успешные показатели 2018 года ожидаются благодаря росту экспорта стрелкового оружия. "По продукции дивизиона высокоточных вооружений также закрывается большая часть экспортного контракта в следующем году. Кроме того, в ожидаемом финансовом результате группы мы учитываем приобретения этого года, в первую очередь "Мытищинского машиностроительного завода", который, по нашим ожиданиям, даст прибавку к выручке более 10 млрд рублей", - отметил Скачков.

О концерне

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.

Продукция концерна поставляется более чем в 20 стран. Продуктовые бренды: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.