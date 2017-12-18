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"Калашников" не исключает выхода на IPO при получении разрешения правительства РФ

19.12.2017 ТАСС 162 0
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Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Отмечается, что с 2016 года концерн перешел на отчетность по МСФО, а в 2017 году организовал два выпуска облигаций - на 3 и 7 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" не исключает выхода на первичное размещение акций на бирже (IPO) при получении разрешения от правительства РФ, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна "Калашников" Павел Скачков.

"Первичное размещение на рынке акций - это один из классических вариантов привлечения финансирования быстрорастущих компаний и монетизации инвестиций основных акционеров. Мы не исключаем в будущем и первичное размещение акций. Однако наше предприятие имеет стратегическое значение для страны, поэтому для того, чтобы оборонное предприятие могло выйти на этот рынок, необходимы очень серьезные согласования и решение на уровне правительства России", - сказал Скачков.

С 2016 года концерн перешел на отчетность по МСФО, а в 2017 году организовал два выпуска облигаций - на 3 и 7 млрд рублей. "С середины 2016 года мы взяли курс на то, что нам нужно диверсифицировать источники финансирования. За 2016 год мы перешли на отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, и теперь именно на ее основании принимаются управленческие решения. Мы получили кредитные рейтинги в "Эксперт РА" и "АКРА" и провели большую работу с инвесторами", - сказал топ-менеджер.

"26 апреля этого года мы сделали дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Выпуск был на тот момент переподписан более чем в 5 раз, на уровне размещения он был также переподписан в 3 раза. Это была рыночная сделка, в которой участвовали более 30 институциональных инвесторов - крупные банки, управляющие компании. Участие приняли и физические лица. Мы остались очень довольны этим выпуском", - рассказал Скачков.

О концерне

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.

Продукция концерна поставляется более чем в 20 стран. Продуктовые бренды: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Ростех

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