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Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота в 2018 году получат два новых спецкатера

19.12.2017 ТАСС 211 0
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Катера РВК-1239 и РВК-1261
Два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261.
Источник: znt-yard.ru

Суда предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году получат два спецкатера, которые заметно расширят из возможности по поиску и спасению на море. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В текущем году состав поисково-спасательного отряда ТОФ пополнился современным модульным водолазным катером катамаранного типа "СМК-2177". В следующем году спасатели готовятся принять еще два специальных катера нового проекта, которые существенно расширят возможности ТОФ по поиску и спасению на море", - сообщил Воскресенский, подводя итоги работы поисково-спасательных сил ТОФ в 2017 году.

Ожидается, что ТОФ в 2018 году получит два новых рейдовых водолазных катера проекта 23040. Суда, которые носят обозначения РВК-1239 и РВК-1261, построены на ОАО "Завод Нижегородский теплоход" и входят в серию катеров комплексного аварийно-спасательного назначения, строящихся предприятием по заказу Министерства обороны России. Они предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов, поисковых, осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Суда позволяют тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийных судов.

"В течение года экипажи судов спасательного отряда ТОФ сдали более 20 специальных задач. За почти 4 тыс. ходовых часов спасателями пройдено 25500 морских миль. Наибольшая наплаванность по итогам года у спасательного судна "Игорь Белоусов" и спасательного буксира "Фотий Крылов". Одним из основных мероприятий деятельности поисково-спасательных сил стало проведение на базе нового спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" рекордного погружения группы водолазов ТОФ на глубину 317 метров с выходом на грунт, которое было осуществлено в ноябре текущего года", - отметил Воскресенский.

Кроме того, "Игорь Белоусов" принимал участие в российско-китайском поисково-спасательном учении, проводил поиск и обследование затонувших объектов в акватории острова Матуа, в ходе экспедиции ТОФ на этот остров. Судно провело обследование акватории залива Петра Великого, в рамках первого этапа поиска советских малых подводных лодок, погибших в этом районе в годы Великой Отечественной войны.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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