Эксперт рассказал, зачем России новая армия на Дальнем Востоке
|
|
ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Создание объединения ВВС и ПВО с зоной ответственности от Камчатки до Чукотки необходимо для улучшения военного управления, усиления системы противовоздушной обороны и авиационной компоненты в этом регионе, об этом рассказал РИА Новости в понедельник ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Морская авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота (ТОФ) будут объединены, а штаб новой армии будет располагаться на Камчатке, сообщила в понедельник газета"Известия" со ссылкой на Минобороны России. Издание отмечает, что создание новой армии, которой предстоит контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе, начнется в 2018 году. По данным газеты, новое объединение будет создано для отслеживания угроз, а также противостояния внезапному авиаудару. Ожидается, что в дальнейшем в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.
Новая оборонная структура, по информации "Известий", будет состоять из авиационной части, зенитных ракетных и радиотехнических войск; основу новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.
Издание также сообщило о намерении российского военного ведомства провести изменения в структуре авиационных сил. В частности, воссоздать полки и дивизии вместо авиабаз, которые были созданы после 2008 года.
"Насколько я знаю, этот вариант еще год назад начал разрабатываться, чтобы реализоваться к концу 2017 года. В первую очередь это необходимо для улучшения системы противовоздушной обороны в этом регионе и усиления авиационной компоненты", - сказал Мураховский.
Он отметил, что "с точки зрения военного управления не слишком удобно иметь одну армию ВВС и ПВО в Восточном военном округе". "Камчатка - это все-таки обособленная и территориально, и в смысле военного управления структура, которая требовала создания отдельного объединения авиационных и противовоздушных возможностей региона. Насколько я понимаю, под эгиду ответственности новой армии ВВС и ПВО войдет также Сахалин", - считает военный аналитик.
Он добавил, что полки и дивизии вместо авиабаз уже созданы в Западном военном округе. "Теперь и до востока страны это дошло", - подчеркнул Мураховский.
"На Аляске у американцев есть авиабаза, полноценного авиакрыла там нет. Но есть элементы системы противоракетной обороны. Плюс на Тихом океане у ВМС США имеется шесть авианосцев. В этом регионе у нас уже размещены истребители-перехватчики дальнего действия. Это намек на близость Аляски", - заключил эксперт.
|
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.12.2017 Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
16.02.2015 Проект российского авианосца оставляет желать лучшего
24.02.2014 Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
24.01.2014 Военные возможности России в Арктике
23.12.2013 Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
02.08.2013 Виктор Чирков: «Развитие ВМФ невозможно без взгляда в дальнюю перспективу»