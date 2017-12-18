Эксперт рассказал, зачем России новая армия на Дальнем Востоке



ПВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев ПВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Создание объединения ВВС и ПВО с зоной ответственности от Камчатки до Чукотки необходимо для улучшения военного управления, усиления системы противовоздушной обороны и авиационной компоненты в этом регионе, об этом рассказал РИА Новости в понедельник ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Морская авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота (ТОФ) будут объединены, а штаб новой армии будет располагаться на Камчатке, сообщила в понедельник газета"Известия" со ссылкой на Минобороны России. Издание отмечает, что создание новой армии, которой предстоит контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе, начнется в 2018 году. По данным газеты, новое объединение будет создано для отслеживания угроз, а также противостояния внезапному авиаудару. Ожидается, что в дальнейшем в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.

Новая оборонная структура, по информации "Известий", будет состоять из авиационной части, зенитных ракетных и радиотехнических войск; основу новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.

Издание также сообщило о намерении российского военного ведомства провести изменения в структуре авиационных сил. В частности, воссоздать полки и дивизии вместо авиабаз, которые были созданы после 2008 года.

"Насколько я знаю, этот вариант еще год назад начал разрабатываться, чтобы реализоваться к концу 2017 года. В первую очередь это необходимо для улучшения системы противовоздушной обороны в этом регионе и усиления авиационной компоненты", - сказал Мураховский.

Он отметил, что "с точки зрения военного управления не слишком удобно иметь одну армию ВВС и ПВО в Восточном военном округе". "Камчатка - это все-таки обособленная и территориально, и в смысле военного управления структура, которая требовала создания отдельного объединения авиационных и противовоздушных возможностей региона. Насколько я понимаю, под эгиду ответственности новой армии ВВС и ПВО войдет также Сахалин", - считает военный аналитик.

Он добавил, что полки и дивизии вместо авиабаз уже созданы в Западном военном округе. "Теперь и до востока страны это дошло", - подчеркнул Мураховский.

"На Аляске у американцев есть авиабаза, полноценного авиакрыла там нет. Но есть элементы системы противоракетной обороны. Плюс на Тихом океане у ВМС США имеется шесть авианосцев. В этом регионе у нас уже размещены истребители-перехватчики дальнего действия. Это намек на близость Аляски", - заключил эксперт.